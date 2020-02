PS Plus: Shadow of the Colossus e Sonic Forces são jogos do mês

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anunciou quais são os jogos para a PlayStation®4 do mês de março no PlayStation®Plus: Shadow of the Colossus™ e SONIC FORCES™. Títulos estarão disponíveis para transferência a partir da próxima terça-feira, dia 03 de março, data a partir da qual os subscritores do PlayStation®Plus poderão ainda descarregar, sem qualquer custo adicional, Holfraine, um título desenvolvido no âmbito do programa PlayStation®Talents, que chegará nesse dia à PlayStation®4.

No conceituado Shadow of the Colossus™, clasificado com 91 no Metacritic, numa missão para trazer uma rapariga de volta à vida, os jogadores terão de derrotar 16 bestas gigantescas. Armados apenas com a sua perspicácia, uma espada mágica e um arco, terão de se aventurar pelas vastas paisagens, na garupa do seu fiel cavalo, em busca de cada Colossus. Mas atenção: apesar de cada gigante ter a sua fraqueza, descobri-la e explorá-la será tudo menos fácil. Relembra aqui o trailer de apresentação desta empolgante mistura de exploração, plataformas, resolução de puzzles e ação.

Já em SONIC FORCES™, outro dos jogos do mês de março no PlayStation®Plus, o malvado Dr. Eggman conquistou grande parte do mundo com a ajuda de um novo, poderoso e misterioso vilão chamado Infinite. Agora, cabe aos jogadores ajudar o Sonic a reunir um exército para reaver o mundo à medida que lutam contra o caos e a destruição.

As novidades para os membros do PlayStation®Plus não ficam por aqui, já que a SIE anunciou ainda que, em março, os subscritores do PlayStation®Plus também poderão descarregar, sem custos adicionais, o título Holfraine, cujo lançamento coincide com a data de disponibilização destes jogos no PlayStation®Plus, ou seja, 3 de março de 2020.

Desenvolvido no âmbito do programa PlayStation®Talents, Holfraine é um multijogador online do género Hero Shooter, que aposta na criação de um modo de jogo all in one, que combina várias formas de missão em apenas uma sessão, como por exemplo, eliminação, proteção de zona e captura por drone, em partidas rápidas, com 10 minutos de duração.