PS Plus: Subscrição de 12 meses disponível com desconto

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anunciou que a subscrição de 12 meses do serviço PlayStation®Plus está disponível com um desconto de 50%, exclusivamente na PlayStation®Store, a partir de hoje, dia 9 de dezembro e até às 23h59 de dia 19 de dezembro, o que significa que, ao invés dos habituais 59,99€, os jogadores que não tenham subscrição ativa poderão subscrever este serviço por apenas 29,99€.

O serviço PlayStation®Plus oferece diversas vantagens como a oportunidade de desfrutar de jogos com outros jogadores online, permitindo tirar o máximo partido dos jogos com multijogador, oferece descontos e ofertas especiais em jogos e extras na PlayStation®Store ou 100GB de armazenamento na nuvem para as suas gravações de jogos PlayStation®4.

Os jogadores com subscrição ativa ao serviço PlayStation®Plus poderão ainda transferir mais de 24 jogos para a PlayStation®4 e PlayStation®5 escolhidos a dedo todos os anos e sem custos adicionais, que poderão guardar e jogar durante o período da sua subscrição, sendo que os jogos do mês de dezembro incluem LEGO® DC Super-Villains, Mortal Shell, Godfall: Challenger Edition, e ainda os títulos PlayStation®VR (PSVR) The Walking Dead: Saints & Sinners - Standard Edition, The Persistence e Until You Fall, disponíveis até ao próximo dia 3 de janeiro de 2022.

Os subscritores do PlayStation®Plus que tiverem uma PlayStation®5 têm ainda acesso a vários jogos para a PlayStation®4 que definiram uma geração como Batman Arkham Knight, Bloodborne, Fallout 4, God of War, Monster Hunter: World, Persona 5 e muito mais. Estes jogos fazem parte da Coleção PlayStation®Plus, que está disponível em Portugal desde o passado dia 19 de novembro de 2020.

Os jogadores de PlayStation®4 e PlayStation®5 que não tenham uma subscrição ativa a este serviço poderão, desde hoje, dia 9 de dezembro e até dia 19 de dezembro, aproveitar esta promoção e adquirir a subscrição de 12 meses ao PlayStation®Plus por somente 29,99€ (50% de desconto).