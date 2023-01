PS Store: Arranca a segunda vaga das Promoções de Janeiro

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia o arranque da segunda vaga das Promoções de Janeiro da PlayStation®Store, que traz incríveis descontos em grandes títulos para a PlayStation®5 e para a PlayStation®4. A maior promoção do ano na PlayStation®Store prolonga-se até ao próximo dia 18 de janeiro. Need for Speed™ Unbound, Ghost of Tsushima Director’s Cut, Tiny Tina's Wonderlands: Next-Level Edition e UFC® 4 são alguns dos títulos em destaque.

O Need for Speed™ Unbound, por exemplo, que antes custava 79,99€ na PlayStation®Store, está agora disponível por apenas 47,99€. Aqui, entre outras coisas, o mundo é a tela dos jogadores, que terão de provar que têm o que é preciso para vencer no The Grand, o maior desafio de corridas de rua de Lakeshore. Ao longo de 4 semanas intensas de corridas, poderão ganhar dinheiro suficiente para participarem nas qualificações semanais, vencerem a competição e deixarem a sua marca no mundo das corridas de rua enquanto ultrapassam e enganam a polícia.

Já em Ghost of Tsushima Director’s Cut para a PlayStation®5 e PlayStation®4, que custa agora apenas 39,99€ em vez dos habituais 79,99€, os jogadores poderão explorar uma nova Ilha e combater novas ameaças, enquanto mergulham no passado sombrio do clã Sakai. Nesta nova aventura, Jin Sakai, descobre que uma misteriosa tribo Mongol ocupou parte da Ilha Iki sob a liderança da terrível e venerada xamã Ankhsar Khatun, conhecida por "Águia" pelos seus seguidores. Esta poderosa conquistadora de nações é uma mística guia espiritual que representa um enorme perigo para Jin e o seu povo. A única forma de travar esta ameaça é Jin regressar à Ilha de Iki e enfrentar este novo e perigoso inimigo, ao mesmo tempo que enfrenta velhos medos e revive traumas que julgara esquecidos.

Há mais novidades e, com a chegada das Promoções de Janeiro à PlayStation®Store, os jogadores poderão ainda adquirir a Next-Level Edition do Tiny Tina's Wonderlands por apenas 37,49€ na PlayStation®Store em vez de 74,99€. Este título convida os jogadores a embarcarem numa aventura épica com magia, excentricidade e armas potentes! Balas, feitiços e espadas colidem num mundo de fantasia caótico que ganha vida com a ajuda da imprevisível Tiny Tina. Esta edição inclui o jogo completo otimizado para a PlayStation®5 e ainda o conteúdo de bónus do pack Dragon Lord.

Com esta campanha também o conceituado UFC® 4 passa a estar disponível com um desconto de 81%, o que significa que poderá ser adquirido por apenas 13,29€ em vez dos habituais 69,99€ na PlayStation®Store. No EA SPORTS UFC® 4, o lutador em que os jogadores se tornarem é moldado pelo seu estilo de luta, pelos seus feitos e pela sua personalidade. Não importa como ou onde joguem. O EA SPORTS UFC® 4 coloca-os no centro de todas as lutas.