PS Store arranca com campanha de descontos

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia a chegada da campanha "Jogos por menos de 15€" à PlayStation®Store, o que significa que os jogadores poderão desfrutar de grandes títulos a preços únicos até ao próximo dia 17 de fevereiro.

Entre as ofertas disponíveis destaque STAR WARS™ Battlefront™ II, que com estas promoções passa a estar disponível por apenas 9,99€ (antes 24,99€) na PlayStation®Store. Aqui, os jogadores terão a oportunidade de se aventurar através de inimigos na Base Starkiller com o seu sabre de luz na mão, atravessar a selva densa Yavin 4, ou atacar o Destruidor de Estrelas de Primeira Ordem com o seu esquadrão X-wing. Para além disto, poderão ainda personalizar e atualizar os seus heróis, lutadores estelares e soldados, cada um com habilidades únicas para explorar em batalha, montar tauntauns ou assumir o controlo de tanques e aceleradores, abater Destruidores Estelares do tamanho de cidades e usar a Força para provar o seu valor contra personagens icónicas como Kylo Ren, Darth Maul ou Han Solo.

Destaque ainda para Assassin’s Creed® Unity, um jogo de ação/aventura localizado na cidade de Paris durante um dos seus momentos mais conturbados: a Revolução Francesa, que custa agora 9,89€ (antes 29,99€) na PlayStation®Store. Aqui, os jogadores serão os heróis e terão de criar a sua própria versão de Arno através da personalização do seu equipamento, tanto em termos visuais como mecânicos. O jogo, para além de oferecer uma experiência a solo épica, permite viver a fantasia de jogar com até três amigos em missões específicas através de um modo cooperativo online.

Com a chegada da campanha "Jogos por menos de 15€" à PlayStation®Store, os jogadores também vão poder adquirir Batman: Arkham Knight a um preço único, já que o título recebeu um desconto de 35% e, em vez de 19,99€, está agora disponível por apenas 12,99€. Batman: Arkham Knight é o final explosivo da série Arkham e inclui as Missões Pesadelo do Espantalho exclusivas para a PlayStation®4, nas quais Gotham é vítima da toxina do medo do Espantalho, que transforma a famosa cidade num pesadelo infernal. Batman terá que enfrentar a derradeira ameaça contra a cidade que jurou proteger.

De realçar que, para além destes títulos, outros como o MotoGP™ 19, Fallout 4 ou o Just Cause 4: Reloaded também passam a estar passam a estar disponíveis na PlayStation®Store por menos de 15€. Mas há mais.

Em baixo um resumo das principais ofertas desta campanha:

STAR WARS™ Battlefront™ II: 9,99€ (Antes 24,99€)

Assassin's Creed® Unity: 9,89€ (Antes 29,99€)

WWE 2K20: 13,99€ (Antes 69,99€)

7 Days to Die: 6,99€ (Antes 34,99€)

LEGO® Jurassic World™: 11,99€ (Antes 39,99€)

Batman: Arkham Knight: 12,99€ (Antes 19,99€)

Assassin's Creed® Syndicate: 9,89€ (Antes 29,99€)

MotoGP™ 19: 7,49€ (Antes 49,99€)

Fallout 4: 5,99€ (Antes 19,99€)

MX vs ATV All Out: 14,99€ (Antes 49,99€)

Just Cause 4: Reloaded: 9,99€ (Antes 39,99€)

Hellblade: Senuas Sacrifice: 9,89€ (Antes 29,99€)

Darkest Dungeon®: Ancestral Edition: 9,24€ (Antes 36,99€)