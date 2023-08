PS Store: Arranca segunda vaga das Promoções de Verão

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia o arranque da segunda vaga das Promoções de Verão à PlayStation®Store, que traz incríveis descontos em grandes títulos para a PlayStation®5 e para a PlayStation®4, como STAR WARS Jedi: Survivor™ Deluxe Edition, God of War: Ragnarök, Call of Duty®: Modern Warfare® II - Vault Edition e Gran Turismo 7. A Campanha prolonga-se até ao próximo dia 16 de agosto.

O STAR WARS Jedi: Survivor™ Deluxe Edition para a PlayStation®5, por exemplo, poderá agora ser adquirida na PlayStation®Store por apenas 74,99€ em vez dos 99,99€ habituais até ao próximo dia 16 de agosto. A história de Cal Kestis continua em STAR WARS Jedi: Survivor™, um jogo de ação e aventura na terceira pessoa que abrange a galáxia, da Respawn Entertainment e da Lucasfilm Games.

O God of War: Ragnarök, disponível para a PlayStation®5 e a PlayStation®4, também está em destaque e poderá, até ao próximo dia 16 de agosto, ser adquirido na PlayStation®Store com um desconto 25%, ou seja, por apenas 59,99€, em vez dos habituais 79,99€. Neste incrível título do Santa Monica Studio que recebeu seis galardões nos prestigiados BAFTA 2023, incluindo o Prémio de Jogo do Ano no voto do público, os jogadores poderão juntar-se a Kratos e Atreus numa demanda mítica para obter respostas antes da chegada do Ragnarök.

O Call of Duty®: Modern Warfare® II - Vault Edition para a PlayStation®4 e PlayStation®5 também está, a partir de hoje e até 16 de agosto, disponível na PlayStation®Store com um desconto imperdível de 30%, custando agora apenas 76,99€ em vez de 109,99€.

É ainda destaque o aclamado título simulador de condução, Gran Turismo 7, exclusivo da PlayStation®4 e PlayStation®5. Os jogadores poderão poupar 25% neste título que agora custa apenas 59,99€ em vez de 79,99€. No Verdadeiro Simulador de Condução, quer sejam um piloto competitivo ou casual, um colecionador, um amante da afinação, um designer ou um fotógrafo, os jogadores terão a oportunidade de conquistarem o seu lugar com uma impressionante série de modos de jogo incluindo Campanha GT, Arcada e Escola de Condução.

Em baixo um resumo das principais ofertas desta campanha:

A Plague Tale: Requiem: 35,99€ (Antes: 59,99€)

Dead Space - Deluxe Edition: 62,99€ (Antes: 89,99€)

DEAD ISLAND 2 DELUXE EDITION: 56,24 € (Antes: 74,99€)

Demon Slayer The Hinokami Chronicles Deluxe Edition: 34,99€ (Antes: 69,99€)

Dying Light 2 Stay Human PS4&PS5: 34,99€ (Antes: 69,99€)

EA Sports FIFA 23 PS5: 19,99€ (Antes: 79,99€)

Saints Row Expansion Pass: 17,99€ (Antes: 29,99€)

Ghost of Tsushima Director’s Cut PS4 & PS5: 39,99€ (Antes: 79,99€)

God of War Ragnarök Digital Deluxe Edition PS4 & PS5: 69,29€ (Antes: 89,99€)

Gran Turismo 7 25th Anniversary Digital Deluxe Edition PS4 & PS5: 79,99€ (Antes: 99,99€)

Monster Hunter Rise + Sunbreak Deluxe PS4 & PS5: 37,49€ (Antes: 49,99€)

Monster Hunter Rise + Sunbreak PS4 & PS5: 29,99€ (Antes: 39,99€)

Monster Hunter Rise: Sunbreak Deluxe Edition PS4 & PS5: 37,49€ (Antes: 49,99€)

Monster Hunter Rise: Sunbreak PS4 & PS5: 29,99€ (Antes: 39,99€)

Like a Dragon: Ishin! Digital Deluxe Edition PS4 & PS5: 41,99€ (Antes: 69,99€)

The Elder Scrolls Online Deluxe Collection: Necrom: 58,49€ (Antes: 89,99€)

Marvel's Spider-Man: Game of the Year Edition: 29,99€ (Antes: 49,99€)

Marvel's Spider-Man: Miles Morales PS4 & PS5: 29,99€ (Antes: 59,99€)

MLB® The Show™ 23 PS4 & PS5: 39,89€ (Antes: 69,99€)

MONSTER HUNTER RISE PS4 & PS5: 19,99€ (Antes: 39,99€)

Need for Speed Unbound (PS5): 23,99€ (Antes: 79,99€)

ONE PIECE ODYSSEY PS4 & PS5: 41,99€ (Antes: 69,99€)

Resident Evil Village PS4 & PS5: 19,99€ (Antes: 39,99€)

Sonic Frontiers Digital Deluxe Edition: 34,99€ (Antes: 69,99€)

THEATRHYTHM FINAL BAR LINE Digital Deluxe Edition: 67,49€ (Antes: 89,99€)

WWE 2K23 Deluxe Edition: 54,99€ (Antes: 99,99€)