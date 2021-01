PS Store continua com descontos exclusivos

A Sony Interactive Entertainment (SIE) acaba de anunciar, no âmbito dos Saldos de Janeiro da PlayStation®Store, mais uma vaga de promoções em novos títulos para a PlayStation®4 e para a PlayStation®5. Estes descontos, que incidem apenas na edição digital dos referidos títulos, já estão disponíveis na PlayStation®Store e prolongam-se até ao próximo dia 19 de janeiro. De salientar que, a propósito dos Saldos de Janeiro, centenas de outros títulos continuam em promoção na PlayStation®Store este mês.

Entre as ofertas disponíveis estão aclamados títulos do catálogo da PlayStation®4 como Star Wars™ Jedi: Fallen Order™, que recebeu um desconto de 64%, o que significa que está agora disponível por 25,19€ em vez dos 69,99€ habituais. Aqui, uma aventura na terceira pessoa criada pela Respawn Entertainment espera pelos jogadores, e um padawan abandonado terá de completar o seu treino, desenvolver novos poderes da Força e dominar o sabre de luz. A Edição Deluxe de Assassin’s Creed® Odyssey também está em destaque e, com estas promoções, pode ser adquirida por apenas 20,39€ em vez de 84,99€. Neste título, localizado na Grécia Antiga, os jogadores iniciarão uma viagem de exploração através de florestas luxuriantes, ilhas vulcânicas e cidades movimentadas num mundo devastado pela guerra e moldado pelos deuses e pelos homens. Depois, terão de tomar decisões que terão impacto no desenrolar da odisseia e demonstrar as suas capacidades bélicas em batalhas de larga escala entre Atenas e Esparta com centenas de soldados ou abrir caminho através das frotas inimigas nas batalhas navais no Mar Egeu.

As maiores promoções do ano na PlayStation®Store trazem ainda mais descontos em aclamados títulos desenvolvidos em exclusivo para a PlayStation®4, como o conceituado Marvel’s Spider-Man, protagonizado por um dos super-heróis mais emblemáticos do mundo, que antes estava disponível por 39,99€ e que agora poderá ser adquirido por 19,99€. Pelo mesmo preço, ou seja, por 19,99€, os jogadores poderão ainda adquirir Predator: Hunting Grounds, um intenso shooter multijogador inspirado na icónica série de filmes de ficção científica Predator, onde os jogadores poderão tornar-se no caçador ou na presa.

As novidades não ficam por aqui e, até ao próximo dia 19 de janeiro, os jogadores também poderão adquirir Dreams™, que foi desenvolvido em exclusivo para a PlayStation®4 pelo consagrado estúdio Media Molecule, por apenas 19,99€ em vez dos 39,99€ habituais.

Os aclamados Gran Turismo™ Sport e Horizon Zero Dawn™ - Edição Completa também estão os dois com um desconto de 50%, o que significa que, com os Saldos de Janeiro, passam a estar disponíveis por 9,99€ cada em vez de 19,99€. O Bundle GTAV Premium Online Edition e Cartão Tubarão Branco também está em destaque já que, a partir de agora e até 19 de janeiro poderá ser adquirido por apenas 19,79€ em vez de 44,99€. Durante o mesmo período os jogadores poderão ainda adquirir The Sims™ 4 Deluxe Party Edition para a PlayStation®4 com um desconto de 75%, o que significa que o título está agora disponível por apenas 12,49€ em vez dos habituais 49,99€.

Marvel’s Iron Man VR, desenvolvido em exclusivo para o PlayStation®VR, também está em promoção, e durante esta campanha poderá ser adquirido com um desconto de 25%, passando a custar 29,99€ em vez de 39,99€.

Com esta nova vaga de promoções há mais títulos em destaque na PlayStation®Store este mês, e os jogadores que tiverem uma PlayStation®5 também poderão aproveitar descontos únicos em aclamados jogos. É o caso, por exemplo, de Mortal Kombat 11, a mais recente evolução desta série lendária, que permite uma experiência mais personalizada e profunda, como os jogadores nunca viram, que está disponível até 19 de janeiro por 19,99€ em vez de 49,99€, e de WRC 9 FIA World Rally Championship, que estará disponível com um desconto de 50% durante o mesmo período, passando a custar 29,99€ em vez de 59,99€.

De recordar que, até sexta-feira, dia 8 de janeiro, continuam disponíveis com um desconto único na PlayStation®Store aclamados títulos do catálogo da PlayStation®5. É o caso, por exemplo, da Beckham Edition do FIFA 21, que durante este período custa apenas 34,29€ em vez dos 69,99€ habituais, ou de Assassin’s Creed Valhalla que até sexta-feira está disponível por apenas 48,99€, em vez de 69,99€.

Até dia 8 de janeiro continuam ainda disponíveis grandes descontos em aclamados títulos desenvolvidos em exclusivo para a PlayStation®4, como o desconto de 43% no conceituado The Last of Us Parte II, eleito Jogo do Ano nos The Game Awards 2020, que está agora disponível na PlayStation®Store por 39,89€ (antes custava 69,99€) e o desconto de 29% de Ghost of Tsushima, que arrecadou o Prémio de Melhor Direção Artística nos The Game Awards 2020, e que, com os Saldos de Janeiro, passa a custar 49,69€ em vez dos habituais 69,99€ durante o mesmo período. Em destaque até sexta-feira está ainda o NBA 2K21 (PS4™) que, com esta campanha, passa a estar disponível por apenas 29,39€ na PlayStation®Store (antes custava 69,99€).