PS Store: Resident Evil 3 e Persona 5 entre as novidades

Esta semana, à semelhança do que é habitual, marca a chegada de diversos jogos à PlayStation®Store. Entre os destaques estão RESIDENT EVIL 3 e, entre outros, Persona®5 Royal.

Em RESIDENT EVIL 3, Jill Valentine é uma das últimas sobreviventes de Raccoon City a testemunhar as atrocidades da Umbrella e, para a travar, a Umbrella liberta a sua derradeira arma secreta: Nemesis. O título, que estará disponível na PlayStation®Store a partir de amanhã, dia 3 de abril, também inclui Resident Evil Resistance, um novo jogo multijogador online 1 vs 4 que decorre no universo Resident Evil, em que quatro sobreviventes enfrentam um sinistro Mastermind. A propósito, é de lembrar que já disponíveis na PlayStation®Store estão a Demo Resident Evil 3: Raccoon City e também a Beta Pública do Resident Evil Resistance. Ambas estão disponíveis de forma gratuita.

Persona®5 Royal também está em destaque esta semana na PlayStation®Store, o que significa que os jogadores poderão agora preparar-se para uma nova experiência RPG no universo da galardoada série Persona®. Depois? Depois terão de colocar a máscara de Joker e juntar-se aos Phantom Thieves of Hearts, libertar-se das algemas da sociedade e organizar grandiosos golpes para se infiltrarem nas mentes dos corruptos e fazê-los mudar de hábitos. O Persona®5 Royal inclui novas personagens, novos locais para explorar e uma nova mecânica de gancho de arremesso para aceder a novas áreas.

As novidades não ficam por aqui e existem outros títulos em destaque na PlayStation®Store. Consulta a lista completa no Blog Oficial da PlayStation®.

De lembrar que ontem, dia 1 de abril, a Primavera chegou à PlayStation®Store cheia de descontos únicos em grandes títulos para a PlayStation®4, por um tempo limitado. E que, entre os títulos em destaque estão o EA SPORTS™ FIFA 20, Days Gone™, Mortal Kombat 11, God of War™, STAR WARS Jedi: Fallen Order™ e DRAGON BALL Z: KAKAROT.

Consulta em baixo algumas das ofertas inseridas nesta Promoção de Primavera da PlayStation®Store:

EA SPORTS™ FIFA 20 com 60% à27,99€* (Antes 69,99€)

EA SPORTS™ FIFA 20 Champions Edition com 60% à35,99€* (Antes 89,99€)

EA SPORTS™ FIFA 20 Ultimate Edition com 60% à39,99€* (Antes 99,99€)

Days Gone™ com 57% à29,99€* (Antes 69,99€)

Days Gone™ Edição Digital Deluxe com 50% à39,99€* (Antes 79,99€)

Mortal Kombat 11 com 64% à24,99*€ (Antes 69,99€)

God of War™ Edição Digital Deluxe com 33% à19,99€** (Antes 29,99€)

STAR WARS Jedi: Fallen Order™ com 42% à39,99€* (Antes 69,99€)

STAR WARS Jedi: Fallen Order™ Edição Deluxe com 43% à44,99€* (Antes 79,99€)

DRAGON BALL Z: KAKAROT com 35% à44,99€** (Antes 69,99€)

DRAGON BALL Z: KAKAROT Deluxe Edition com 38% à54,99€** (Antes 89,99€)

DRAGON BALL Z: KAKAROT Ultimate Edition com 35% à64,99€** (Antes 99,99€)

Death Stranding com 42% à39,99€* (Antes 69,99€)

Grand Theft Auto V Edição Premium Online com 60% à13,99€** (Antes 34,99€)

Crash™ Team Racing Nitro-Fueled com 40% à23,99€* (Antes 39,99€)

NBA 2K20 com 71% à19,99€* (Antes 69,99€)

Assassins Creed® Odissey Deluxe Edition com 71% à24,99€** (Antes 84,99€)

DRAGON BALL FIGHTERZ com 79% à14,99€** (Antes 69,99€)

Need for Speed™ Heat com 50% à34,99€* (Antes 69,99€)

Rocket League™ com 50% à9,99€* (Antes 19,99€)

Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition com 67% à19,79€** (Antes 59,99€)

Tomb Raider: Definitive Edition com 83% à4,99€** (Antes 29,99€)

WWE 2K20 com 71% à19,99€** (Antes 69,99€)

De lembrar ainda que, com esta Promoção na PlayStation®Store, os subscritores do PlayStation®Plus com uma conta ativa terão ainda acesso a descontos adicionais de 5, 8 e 10% em aclamados títulos como Days Gone™, God of War™, ATOMINE, Catherine: Full Body, GRID, SEGA® Mega Drive Classics™, Shenmue III e, entre outros, Until Dawn™, Sonic Mania e The Surge 2.