PS4: Acessório com botões de controlo traseiro já disponível

Já está disponível o acessório com botões de controlo traseiros para o DUALSHOCK®4, que foi concebido para os jogadores terem maior versatilidade e melhor desempenho ao mesmo tempo que continuam a desfrutar do conforto e toque do comando sem fios DUALSHOCK®4, elevando a experiência de jogo.

O seu elegante design com dois botões traseiros táteis concebidos com o conforto e a precisão em mente, permitem aos jogadores reduzir o tempo de resposta, oferecendo uma vantagem nos seus títulos favoritos. Já o seu botão dedicado, permite aos jogadores reconfigurar os botões na hora, para que estejam sempre preparados, independentemente do jogo que estão a jogar.

O acessório com botões de controlo traseiros para o DUALSHOCK®4 inclui ainda um ecrã OLED de alta fidelidade que apresenta informações claras sobre as atribuições dos botões, assim como a capacidade de guardar e escolher configurações predefinidas de botões para qualquer situação de jogo.

Isto significa que os jogadores poderão dar o seu melhor enquanto desfrutam de jogos com comunicações nítidas com amigos e colegas através da ligação de passagem dos auscultadores*. E que, graças aos botões traseiros, poderão aumentar a sua competitividade ao utilizarem mais da sua mão para reduzirem o tempo de resposta, ganando assim mais flexibilidade quando estão envueltos em jogos competitivos.

O acessório com botões de controlo traseiros para o DUALSHOCK®4 está disponível a partir de hoje por 29,99€ (PVP estimado).

Vê aqui um episódio do Modo PlayStation dedicado a esta novidade que vai permitir, através de dois botões, gravar 16 opções diferentes de mapeamento, e 3 perfis diferentes em simultâneo, para que os jogadores consigam melhorar ainda mais o seu jogo e o seu DUALSHOCK®4.