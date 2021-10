PS5: Aqui está a lista dos 10 melhores jogos

O popular Metacritic revelou ao mundo a lista dos melhores jogos da PlayStation 5. A consola da Sony já está aí para as curvas há algum tempo e é hora de fazer contas. Aqui fica o top-10...





1. Hades (93)2. Demon's Souls (92)3. Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 (90)4. Final Fantasy VII Remake Intergrade (89)5. Disco Elysium: The Final Cut (89)6. Devil May Cry 5: Special Edition (89)7. It Takes Two (88)8. Deathloop (88)9. Ratchet And Clank: Rift Apart (88)10. Ghost of Tsushima: Director's Cut (88)