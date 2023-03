PS5: Atualização do software do sistema disponível a partir de hoje em todo o mundo

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anunciou, através do Blog Oficial da PlayStation®, que a atualização mais recente do software do sistema para consolas PlayStation®5 está disponível, a partir de hoje, em todo o mundo.

Em baixo deixamos um resumo das principais funcionalidades nesta atualização do software do sistema:

A saída de vídeo de 1440p foi expandida na PlayStation®5 e a VRR (taxa de atualização variável) agora é compatível com a resolução 1440p;

Mais modos e dispositivos HDMI são agora suportados. Caso os jogadores queiram verificar se os seus dispositivos HDMI são compatíveis com esta funcionalidade, terão apenas de aceder a Definições > Ecrã e vídeo > Saída de vídeo > Testar saída de 1440p;

A partir de agora os jogadores poderão transferir dados entre consolas PlayStation®5. Este processo não remove nem modifica os dados da PlayStation®5 original;

Com esta atualização os jogadores poderão também participar em conversações de voz do Discord na PlayStation®5. Para isso terão de vincular a sua conta Discord à sua conta para a PlayStation®Network, e utilizar a aplicação Discord num dispositivo móvel ou computador para participarem em conversações de voz do Discord na PlayStation®5. Também poderão permitir que os seus amigos do Discord vejam quando estão online e o que estão a jogar;

A funcionalidade Comando de voz permite agora guardar clipes dos jogos utilizando a voz. Isto significa que os jogadores poderão dizer "Hey PlayStation, capture that!" para guardarem um clipe do seu jogo recente. A duração predefinida do clipe guardado baseia-se nas suas definições. Para terminarem a gravação e guardarem o clipe de vídeo só terão de dizer "Hey PlayStation, stop recording".

As seguintes melhorias foram adicionadas à funcionalidade Leitor de ecrã: o leitor de ecrã fornece agora uma orientação mais detalhada ao navegar pela consola. Agora, o leitor indica a direção em que os jogadores se podem mover a partir do componente selecionado no momento, bem como a sua posição em relação a um componente com vários itens. Ao utilizarem o leitor do ecrã no navegador da internet, verão margens à volta da secção que está a ser lida em voz alta. O leitor do ecrã foi atualizado para se ler determinados termos-chave corretamente em voz alta;

Ao Centro de Jogos foram adicionadas as seguintes funcionalidades: Todos os jogos terão um temporizador no centro de jogos, para os jogadores conseguirem monitorizar o tempo total jogado. Também poderão ver o progresso do jogo em jogos que tenham um número máximo de atividades de história;

O mosaico Amigos que jogam foi adicionado, o que significa que os jogadores poderão ver quem dos seus amigos tem o jogo e quem está online;

O mosaico de troféus foi movido e atualizado, tornando mais fácil apresentar e aceder ao progresso dos troféus;

Os cartões de modo multijogador competitivo podem ser apresentados em ecrã inteiro;

A funcionalidade Cross-Play recebeu a seguinte atualização: os cartões de sessão de jogo de títulos Cross-Play permitem ver os membros que estão a jogar noutras plataformas;

À Game Base foram adicionadas as seguintes funcionalidades: os jogadores podem agora enviar um pedido de Partilha de ecrã ou começar a partilhar o seu ecrã com um amigo diretamente a partir do perfil deste;

Os amigos que estiverem ativos na PlayStation App são agora apresentados com o estado online da sua lista de amigos;

A partir de agora os jogadores poderão personalizar a ordem preferida dos títulos na sua biblioteca de jogos e utilizar filtros da biblioteca para encontrarem facilmente os jogos que são compatíveis com o PlayStation®VR e o PlayStation®VR2;

Com esta atualização os jogadores também poderão definir as suas preferências para gerir quem pode entrar e quem pode convidar outros jogadores para as sessões no modo multijogador criadas por eles nos jogos suportados;

A forma como os dados guardados são verificados ao transferir ou instalar um jogo também foi alterada. Por exemplo, se for um jogo para a PlayStation®4 e os jogadores não tiverem dados guardados no armazenamento da consola, serão notificados se tiverem dados guardados na PlayStation®4 disponíveis no armazenamento em nuvem. Se for um jogo para a PlayStation®5 que pode usar dados guardados da PlayStation®4 e não tiverem guardados no armazenamento da consola, serão notificados se tiverem dados guardados da PlayStation®4 disponíveis no armazenamento em nuvem;

Já é possível selecionar os ficheiros da Galeria de conteúdo multimédia a carregar manualmente para as Capturas na PlayStation App, sendo que as políticas de conteúdo existentes ainda se aplicam;

Foram efetuadas algumas alterações ao teclado no ecrã. Quando se começa a introduzir caracteres agora são apresentadas sugestões na parte superior do teclado no ecrã;

Agora, é possível apresentar emojis Unicode 15.0;

O tempo necessário para efetuar verificações de integridade dos dados transferidos foi reduzido significativamente;

A forma como os jogos instalados são iniciados foi alterada;

Se a PlayStation®5 dos jogadores tiver a versão para transferência de um jogo que não tenham comprado (como as compradas por outros utilizadores da sua PlayStation®5) e se tiverem a versão em disco, podem jogar a versão para transferência instalada inserindo o disco (sem precisarem de instalar a versão do disco). Da mesma forma, se tiverem instalado um jogo utilizando o disco e tiverem adquirido a versão para transferência do mesmo, podem agora jogar a versão em disco instalada do título sem precisarem de inserir o disco

O sistema de dicas foi expandido para mostrar uma lista de objetivos (quando disponível no jogo);

Os jogadores podem agora ver e gerir as aplicações autorizadas em Definições;

O software de dispositivo do comando sem fios DualSense, do comando sem fios DualSense Edge e dos comandos PlayStation VR2 Sense foi atualizado;

O comando sem fios DualSense Edge e os comandos PlayStation VR2 Sense já são compatíveis com as atualizações sem fios do software do dispositivo. Esta atualização não é necessária para atualizar estes comandos sem fios.

Os seguintes problemas foram resolvidos: A mensagem de erro que apresentava informações falsas sobre as restrições de controlo parental ao utilizar o navegador de internet foi corrigida;

Foi efetuada uma atualização para resolver o problema no qual alguns monitores LCD IPS apresentavam cintilação quando se ativava a VRR (taxa de atualização variável). Esta atualização pode ajudar a resolver este problema nestes monitores;