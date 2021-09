PS5: Death Stranding Director’s Cut já tem trailer final

A Sony Interactive Entertainment (SIE) apresenta o trailer final de Death Stranding Director’s Cut para a PlayStation®5, um conteúdo audiovisual único, editado pelo mestre Hideo Kojima, diretor do título e prestigiado criador de videojogos Japonês e diretor-executivo da Kojima Productions.

Este intenso novo trailer mostra em detalhe várias novidades do Death Stranding Director’s Cut e explica o enredo do jogo: um mundo fragmentado, uma sociedade isolada, a sexta extinção, onde é preciso unir um novo mundo. O amanhã está nas tuas mãos.

O vídeo, com quase cinco minutos de duração, também apresenta o excelente elenco repleto de personagens icónicas, como o protagonista Sam Bridges (ator Norman Reedus), Bridget (interpretado pela atriz Lindsay Wagner), Fragile (Léa Seydoux), Mama (Margaret Qualley), Deadman (Guillermo del Toro), Heartman (Nicolás Winding Refn), Cliff (interpretado pelo ator Mads Mikkelsen) e Die-Hardman (Tommie Early Jenkins). Este título está totalmente localizado em Português, onde o conceituado ator Pêpê Rapazote dá a voz portuguesa ao protagonista de Death Stranding, Sam Bridges.

Em Death Stranding, um evento misterioso quebrou a barreira entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos, fazendo com que criaturas grotescas do além vagueassem por um mundo em pedaços com uma sociedade à deriva. Na pele de Sam Porter Bridges, a missão dos jogadores é levarem a esperança à humanidade conectando os últimos sobreviventes de uma América dizimada. Será que conseguirão reconectar um mundo fragmentado, um passo de cada vez?

A Edição Director’s Cut de Death Stranding, com data de lançamento a 24 de setembro para a PlayStation®5 já está disponível para reserva através da PlayStation®Store e nos pontos de venda habituais, onde conta com duas versões distintas: a Edição Standard, que custa 49,99€ (PVP estimado), e a Edição Digital Deluxe, que custa 59,99€ (PVP estimado), e que inclui: DEATH STRANDING DIRECTOR’S CUT, conteúdos da EDD de DEATH STRANDING, novas cores para o fato usado no jogo, novas cores para as luvas elétricas, novas opções de cápsula da unidade BB, novos emblemas para a mochila no jogo, minilivro de arte + banda sonora e conjunto de avatares.

Ainda, para os jogadores que já têm a versão do Death Stranding para a PlayStation®4, podem obter a Edição Digital Deluxe de Death Stranding Director’s Cut para a PlayStation®5 por 10€, na PlayStation®Store, no dia do lançamento.