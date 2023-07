PS5: Edição Limitada de Marvel’s Spider-Man 2 disponível para reserva

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia que o Bundle de Edição Limitada da PlayStation®5 do Marvel's Spider-Man 2, que inclui uma consola PlayStation®5 com um design inspirado no jogo e um comando sem fios DualSense™ a condizer, já está disponível para reserva, tanto na PlayStation Direct, como nos pontos de venda habituais. Também já é possível reservar e adquirir o comando sem fios DualSense™ e as tampas de consola PlayStation®5 em separado.

A consola PS5™ - Bundle de Edição Limitada Marvel's Spider-Man 2 conta então com uma tampa com um design personalizado com o simbionte a aproximar-se do ícone branco da Aranha do jogo, e também com um DualSense™ a condizer, que mostra novamente a ameaça do simbionte a rastejar por todo o comando. O Bundle inclui ainda um voucher para uma cópia digital do jogo, e estará disponível a partir do próximo dia 1 de setembro de 2023 por 659,99€ (PVP estimado).

De realçar que aqueles que já tiverem uma PlayStation®5 poderão comprar estes itens de Edição Limitada separadamente como produtos individuais se quiserem. Tudo isto estará disponível a partir do próximo dia 1 de setembro, sendo que as reservas já estão então disponíveis, não só nos pontos de venda habituais, mas também na PlayStation Direct. Para os jogadores que comprarem o Bundle completo é de realçar ainda que o voucher com uma cópia digital do jogo poderá ser redimido quando o título for lançado, a 20 de outubro. Sabe mais sobre estas Edições, que estarão disponíveis em quantidades muito limitadas, no Blog Oficial da PlayStation®.

Marvel's Spider-Man 2 chegará em exclusivo à PlayStation®5 no próximo dia 20 de outubro, sendo que todas as suas edições já se encontram disponíveis para reserva tanto na PlayStation®Store, como na PlayStation Direct e pontos de venda habituais.