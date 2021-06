PS5: Ratchet & Clank - Uma Dimensão à Parte chega hoje em exclusivo

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia que o aguardado Ratchet & Clank: Uma Dimensão à Parte, desenvolvido pelo conceituado estúdio Insomniac Games, chega hoje em exclusivo à PlayStation®5, totalmente localizado em português. Para assinalar o lançamento e a chegada do título aos pontos de venda habituais e à PlayStation®Store, a PlayStation® Portugal irá transmitir a partir das 19h00 de hoje, um episódio especial do MODO PlayStation® dedicado ao jogo, no seu canal oficial de YouTube.

Para além de mostrar cerca de 30 minutos de gameplay do incrível novo capítulo desta icónica saga PlayStation®, este episódio contará ainda com a presença de três convidados muito especiais: Tiago Teotónio Pereira, o ator e fã de PlayStation® que deu voz a Ratchet no filme Ratchet & Clank de 2016, inspirado na aventura homónima lançada para a PlayStation®4 no mesmo ano; Ric Fazeres, o mais popular YouTuber de Gaming em Portugal e fã de PlayStation® que já está a preparar uma série de gameplay especial no seu canal, dedicada a este novo exclusivo da PlayStation®5; e Bruno Galvão, do Eurogamer Portugal, que irá juntar-se ao Gonçalo Morais e à Marta Casaca para partilhar com a comunidade a sua análise deste novo título e comentar a experiência de ter entrevistado recentemente a Insomniac Games.

Durante o episódio especial do MODO PlayStation® dedicado ao jogo que será transmitido às 19h00 de hoje no canal oficial de YouTube da PlayStation® Portugal, será também lançado um desafio à comunidade, que terá a oportunidade de se habilitar a ganhar duas edições digitais do jogo.

Em jeito de antecipação deste grande momento de lançamento de Ratchet & Clank: Uma Dimensão à Parte, Gonçalo Morais e Marta Casaca revisitam, numa minissérie especial de 4 episódios, disponíveis também no canal oficial de YouTube da PlayStation® Portugal, alguns dos mais emblemáticos títulos da saga: Ratchet & Clank Up Your Arsenal (PS2), Ratchet & Clank: A Crack in Time (PS3), Ratchet & Clank: Into the Nexus (PS3) e Ratchet & Clank (PS4). De sublinhar que dois destes jogos – os da PS3 – estão disponíveis para jogar de imediato no PlayStation Now.

Para assinalar a chegada de Ratchet & Clank: Uma Dimensão à Parte em exclusivo à PlayStation®5, importa ainda lembrar que a Sony Interactive Entertainment (SIE) Portugal e a Sony Interactive Entertainment (SIE) Italia uniram-se e criaram uma iniciativa que, para além de promover a arte urbana, permite "viajar" entre Lisboa e Milão sem se sair dos respetivos países, através de um original portal ligado por duas incríveis ilustrações tridimensionais que interpretam espaços icónicos destas cidades. E que durante o dia de hoje, em Lisboa, no Terraço do Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia (MAAT), que oferece uma vista incrível da Ponte 25 de Abril, continua exposta uma ilustração tridimensional da Piazza Gae Aulenti, em Milão, criada pelo artista português Tiago Lobo Pimentel ao estilo de Ratchet & Clank. Por outro lado, Cosimo Caiffa (conhecido por Cheone), um famoso artista de rua italiano, continua na Piazza Gae Aulenti, em Milão, a criar a sua ilustração alusiva ao jogo que incluirá uma interpretação da nossa Ponte 25 de Abril. Vê aqui algumas imagens sobre esta iniciativa, sobre a qual será divulgado, nos próximos dias, um vídeo com o Making-of dos dois trabalhos.

Ainda a propósito desta iniciativa, é de realçar que, da mesma forma que no MAAT foi desenhada uma réplica dos portais interdimensionais de Ratchet & Clank: Uma Dimensão à Parte para ligar Lisboa a Milão e vice-versa, foi também criado um filtro especial de Instagram, que estará disponível nesta rede social a partir de hoje, com o nome #RatchetPS5, permitindo a todos os utilizadores criarem um vídeo original, que mostre como dariam o salto num portal interdimensional que ligasse as cidades de Lisboa e Milão (vê o vídeo demo em anexo).

Construído de raíz pelo aclamado estúdio Insomniac Games de forma a tirar partido de todas as características da PlayStation®5, Ratchet & Clank: Uma Dimensão à Parte vai mais além com a estonteante velocidade e as funcionalidades imersivas da PlayStation®5. As novas tecnologias de feedback háptico e gatilhos adaptativos causam sensações físicas espantosas, fazendo com que o jogo ganhe vida nas mãos dos jogadores através do comando sem fios DualSense™.

Ratchet & Clank: Uma Dimensão à Parte está disponível em exclusivo para a PlayStation®5 a partir de hoje, dia 11 de junho. O título conta com uma Edição Standard, disponível tanto nos pontos de venda habituais como na PlayStation®Store por 79,99€ (PVP Estimado), e ainda com uma Edição Digital Deluxe, disponível na PlayStation®Store por 89,99€.