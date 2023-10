PS5: Transmissão em fluxo através da nuvem disponível este mês

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anunciou ontem, através do Blog Oficial da PlayStation®, que o acesso ao streaming de jogos PlayStation®5 estará disponível a partir do próximo dia 23 de outubro na Europa para os subscritores do PlayStation®Plus Premium. Este acesso será automaticamente adicionado à sua subscrição.

Os subscritores do PlayStation®Plus Premium terão acesso ao streaming de jogos através da nuvem para os títulos digitais do PlayStation®Plus compatíveis - do catálogo de jogos* e avaliações de jogos* do PlayStation®Plus, bem como para os títulos compatíveis da biblioteca de jogos PlayStation®5 que possuam.

Haverá títulos selecionados da PlayStation®5 disponíveis para transmissão em fluxo e transferência, e a SIE está a planear ter centenas de títulos da PlayStation®5 para suportar este novo benefício. Em baixo alguns exemplos:

Os maiores sucessos da PlayStation®5 do catálogo de jogos* do PlayStation®Plus, como Marvel's Spider-Man: Miles Morales, Horizon: Forbidden West, Ghost of Tsushima, Mortal Kombat 11 e Saints Row IV;

Avaliações de jogos* de títulos da PlayStation®5 como Hogwarts Legacy, The Witcher 3: Wild Hunt e The Calisto Protocol;

Títulos digitais para a PlayStation®5 que os membros PlayStation®Plus Premium possuam e que se poderão jogar em streaming, como Resident Evil 4, Dead Island 2, Genshin Impact, Fall Guys e Fortnite;

A transmissão em fluxo através da nuvem para a PlayStation®5 apenas estará disponível na consola PS5™ no lançamento. Os jogadores poderão aceder ao streaming de jogos da PS5™ sem necessidade de transferir o jogo com a sua subscrição do PlayStation®Plus Premium. Para além disto, os membros do PlayStation®Plus Premium também terão outras funcionalidades disponíveis com a esta nova vantagem de transmissão em fluxo da PlayStation®5. Isto inclui:

Conteúdo transferível e compras dentro do jogo estarão disponíveis para jogar em streaming com a PS5™, incluindo DLCs e complementos, tal como acontece com as compras de jogos transferíveis;

Opções de resolução de alta qualidade**, incluindo 4K, 1440p, 1080p e 720p, com 60 FPS e saída SDR ou HDR;

Som melhorado com suporte para todas as funcionalidades de áudio da PlayStation®5, como 5.1 e 7.1, assim como para a tecnologia de áudio Tempest 3D;

Opção de fazer capturas de ecrã e gravar até 3 minutos de vídeo, que serão transferidos para a galeria multimédia na PS5™ e também estarão disponíveis na galeria multimédia da PS App;