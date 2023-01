PUBG Mobile anuncia parceria com a Polaris

Hoje, PUBG MOBILE, um dos jogos para mobile mais populares no mundo, tem o prazer em anunciar a sua parceria com Polaris Inc., líder global em powersports, para introduzir dois novos e poderosos veículos off-road no campo de batalha. Esta colaboração inédita coloca os jogadores no comando do Polaris RZR, entregando veículos equipados com desempenho incomparável para conquistar qualquer tipo de terreno.

A partir de hoje, os jogadores terão acesso ao Polaris RZR Pro R 4, o side-by-side (SxS) mais avançado e com melhor desempenho na indústria, fornecendo aos motoristas potência revolucionária e manuseio excecional. Para aqueles que preferem um motor turbo, o Polaris RZR Turbo R 4 é uma máquina incrivelmente responsiva, notavelmente ágil e robusta, com um sistema de suspensão ativa para controlo máximo.

"Polaris desenvolve os melhores veículos off-road há mais de 65 anos - e não vamos desacelerar agora", disse Holly Spaeth, vice-presidente de marcas e parcerias corporativas da Polaris. "Seja na areia, neve, terra ou agora no mundo virtual do PUBG MOBILE, as nossas máquinas oferecem a melhor combinação de estilo e desempenho. Estamos empolgados em apresentar os nossos veículos a novos públicos e mal podemos esperar para ver como os jogadores usarão os modelos Polaris RZR no jogo para dominar a competição no campo de batalha!"

Para além do lançamento do Polaris RZR Pro R 4 e RZR Turbo R 4, uma edição limitada exclusiva de um Buggy inspirado em Polaris também pode ser desbloqueada. Esta máquina todo-o-terreno – disponível em Blue Strike e Desert Blast – combina durabilidade, força e velocidade. Perfeito para deslizar sobre a areia em Nusa ou correr pela erva exuberante em Livik, o Buggy inspirado em Polaris foi meticulosamente projetado para lidar com todas as aventuras.

"É extremamente importante para nós trabalhar com parceiros que agregam valor e utilidade aos jogadores de PUBG MOBILE", disse Anthony Crouts, diretor sénior de marketing do PUBG MOBILE. "A gama de veículos off-road inovadores da Polaris traz a emoção e a adrenalina que os jogadores de PUBG MOBILE desejam no campo de batalha."

A colaboração PUBG MOBILE x Polaris já está disponível e pode ser obtida até 14 de fevereiro para jogadores em todo o mundo. Descarrega PUBG MOBILE gratuitamente na App Store e Google Play Store.