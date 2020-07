Rare: Battletoads já tem data de lançamento

Foi anunciado através do Xbox Wire que Rare: Battletoads será lançado a 20 de agosto para o Xbox Game Pass, bem como para Xbox One, Windows 10 PC e Steam. Desenvolvido pela Dlala Studios em parceria com a Rare, Battletoads marca a primeira aparição do famoso trio em 26 anos.

Battletoads coloca até três jogadores no papel de Zitz, Rash e Pimple para um brawler de acção frenética, onde os sapos poderão alterar partes do seu corpo para maximizar a destruição. O jogo também conta com um sentido de humor irreverente, inspirado na criatividade e humor meta dos cartoons do fim da década de 90 – em conjunto com um estilo artístico de desenho à mão e uma louca história que contará com cutscenes totalmente animadas e dobradores profissionais. Para mais informação, por favor visita o Xbox Wire.

A Rare terá mais para partilhar sobre Battletoads nas semanas que antecedem o lançamento. Até lá, mantém-te atento ao Xbox Wire, visita Xbox.com, coloca o jogo na tua wishlist na Steam ou recorda as aventuras originais de Battletoads na colecção Rare Replay, com o Xbox Game Pass.