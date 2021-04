Ratchet & Clank recebe novo trailer de jogabilidade

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia que já está disponível o novo trailer de jogabilidade em português de Ratchet & Clank: Uma Dimensão À Parte, o aguardado título AAA desenvolvido pelo conceituado estúdio Insomniac Games, que estará disponível em exclusivo para a PlayStation®5 no próximo dia 11 de junho. No vídeo, para além de imagens reais do jogo, é revelado ainda o nome da misteriosa Lombax feminina de outra dimensão que combate pela resistência: Rivet. Para além disto, neste novo trailer de jogabilidade são ainda revelados mais alguns detalhes desta trama e do seu vilão, o Dr. Nefarious, que provoca um terrível caos e separa os protagonistas da história.

De lembrar que o aguardado Ratchet & Clank: Uma Dimensão À Parte, estará disponível em exclusivo para a PlayStation®5 no próximo dia 11 de junho. E que o título conta com uma Edição Standard, que já está disponível para reserva tanto nos pontos de venda habituais como na PlayStation®Store por 79,99€ (PVP Estimado), e ainda com uma Edição Digital Deluxe, que também já pode ser reservada na PlayStation®Store por 89,99€.

De realçar ainda que Ratchet & Clank: Uma Dimensão À Parte foi construído de raiz de forma a que os jogadores se possam divertir com uma aventura interdimensional estonteante alimentada pela velocidade incrível e pelas funcionalidades imersivas da PlayStation®5, com ações que ganham vida e se manifestam nas mãos dos jogadores através do comando sem fios DualSense. Aqui, os jogadores poderão sentir o ritmo intergaláctico das fendas entre dimensões enquanto elas combinam novos mundos e jogos. Poderão ainda acelerar pelos campos de batalha para, rapidamente, ganharem vantagem no combate e repararem as fendas planetárias com quebra-cabeças interdimensionais.

O novo título da Insomniac Games conta ainda com uma iluminação e traçados de raios superiores que criam uma fidelidade visual incrivelmente nítida, contribuindo para visuais impressionantes, com imagens nítidas em 4K dinâmico e HDR***, um Modo Performance com uma taxa de fotogramas de 60FPS e carregamentos quase instantâneos graças ao SSD da PlayStation®5. Aqueles que se atreverem a entrar nesta aventura poderão ainda sentir toda a energia dimensional através do DualSense, que dá vida aos combates, e ainda o impacto das explosões e dos estrondos do jogo através da reação tátil do comando. Graças ao Tempest 3D AudioTech em auscultadores compatíveis, os jogadores também poderão mergulhar os seus ouvidos em ambientes 3D para ouvirem tudo o que estiver acima, abaixo e ao seu redor.