Record transmite a European Nations Cup: veja esta 5.ª feira o Eslováquia-Portugal

Record irá transmitir nos próximos dias os encontros de Portugal na #stayhome European Nations Cup. O nosso país estará representado nos vários encontros de Pro Evolution Soccer, League of Legends e Counter-Strike: Global Offensive e no Record Online poderá assistir a tudo em direto. A começar já esta quinta-feira, com um Eslováquia-Portugal, às 19h00.





Pro Evolution Soccer: Eslováquia-Portugal (19h00)League of Legends: Bélgica-Portugal (19h00)Counter-Strike: Global Offensive: Portugal-Azerbaijão (18h00)