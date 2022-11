Red Bull Campus Clutch: Campeões nacionais vão à final mundial 

Foi intensa a disputa do título nacional do Red Bull Campus Clutch! Esta derradeira fase da competição portuguesa, colocou no último sábado (12 de novembro) todas as atenções na Twitch, para assistir ao triunfo do QuartetoDos5. Agora a maior competição global de VALORANT para universitários continua em São Paulo (Brasil) com uma final mundial onde as esperanças lusas são bem altas.

Ser estudante universitário e adepto de VALORANT implicou no último sábado (12 de novembro) uma tarde diferente frente ao computador. Motivo: assistir à final nacional daquela que é hoje a maior competição internacional da modalidade – Red Bull Campus Clutch. A transmissão decorreu na Twitch do caster M0ove e acabou com uma vitória categórica da formação QuartetoDos5.

Num formato competitivo Best of 3, a equipa de Bati, Furyan, K1zpawn, SW e Stepa começou da melhor forma com a conquista do primeiro mapa Pearl por 13-9. Uma liderança que voltou a afirmar-se no segundo mapa (Haven), por uma vantagem de 13-5. Curiosamente, os dois finalistas – QuartetoDos5 e RecursoPeek – já se tinham encontrado no segundo qualificador do torneio, verificando-se na altura o mesmo resultado.

O Red Bull Campus Clutch mobilizou no ano passado mais de 50 mil participantes em 400 eventos, nos cinco continentes. Uma dinâmica semelhante está a ser replicada esta época e o desfecho vai ser no Brasil, mais concretamente na cidade de São Paulo. Entre 11 e 16 de dezembro é altura de decidir quem é a melhor equipa universitária do planeta na final mundial. Portugal é um dos países favoritos à vitória, depois da conquista no ano passado do título de Vice-Campeão do Mundo com a formação Project S. Dois dos jogadores desta equipa, Bati e K1zpawn, migraram para o QuartetoDos5, justificando esta expectativa. Em causa está um prize pool de 20 mil euros.

Depois da vitória na final nacional, o QuartetoDos5 está motivado para o próximo passo: "Final Mundial no Brasil? É por isso que levamos este jogo tão a sério. Jogámos ao máximo, respeitámos o adversário e merecemos esta vaga!", afirmaram.