Red Bull Flick: Este sábado há combate!

É mais um regresso aos eventos em formato presencial. No próximo sábado (9 de outubro) um velho armazém do Beato, em Lisboa, transforma-se para receber a final nacional do Red Bull Flick. Esta batalha de Counter-Strike reúne quatro duplas determinadas em garantir uma presença na final mundial da competição.

Estão apuradas as quatro duplas que vão disputar no próximo sábado (9 de outubro) a final nacional do Red Bull Flick, competição de Counter-Strike com caraterísticas únicas, responsável por uma autêntica reinvenção desta popular modalidade. Tendo como destino Lisboa (Beato), este é um muito aguardado regresso aos eventos presenciais, com o cenário desta batalha a ser montado num velho armazém convertido numa LAN, com equipamento de ponta AGON by AOC e OMEN. A ação decorre entre as 16 e as 22 horas, tendo transmissão em direto em twitch.tv/redbullpt. O espaço está limitado a 100 pessoas e os bilhetes têm um preço de €20, valor que inclui um "Welcome Kit" com merchandising oficial, acesso à "after party" e bar aberto.

Os eleitos são as formações Yessir - Paulo 'pr' Silva (campeão da primeira edição do Red Bull Flick e jogador da Exploit Esports) e José 'Shr' Gil (jogador da Saw Youngsters), Ualreadywet - com LOSS e Ruhzaooo, Piu Piu Piu - João 'Sneppy' Azevedo e Guilherme 'Meski' Cunha (jogadores da Rhyno Esports) e DepressionDuo, com João 'drext' Pinto (jogador da For The Win Academy) e Frozzenbits. Na caminhada até à final nacional, destaque para a eliminação inesperada da equipa Baguim, dupla favorita à vitória, composta por Filipe "NOPEEj" Dias (Campeão da primeira edição do Red Bull Flick com o jogador pr) e Diogo "Snapy" Rodrigues, ambos jogadores da OFFSET Esports.

Com um lugar central na história dos jogos eletrónicos, o Counter-Strike é hoje um dos mais populares esports do mundo – mobilizando uma autêntica legião de fãs. É este o território do Red Bull Flick, um desafio de CS:GO que se destaca pela introdução de um modo de jogo alternativo, com os jogadores a apresentarem-se em duplas na conquista e defesa de pontos de captura (modo "Capture and Hold") em mapas únicos.

Os Campeões Nacionais ganham um Gaming Kit com computadores, periféricos e cadeiras OMEN e monitores AOC e terão acesso a um qualificador fechado (30 de outubro) para o Red Bull Flick Invitational, a grande final internacional que reúne os melhores jogadores amadores selecionados em cada País e alguns dos maiores nomes de CS:GO do mundo, em Helsínquia, de 19 a 21 de novembro. Além da experiência única que se perspetiva, o torneio internacional vai distribuir um prémio de 50 mil dólares.

A edição portuguesa do Red Bull Flick conta com o apoio da OMEN e da AOC.

