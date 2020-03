Resident Evil 3 recebe demo na PS4 esta semana

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia o lançamento de uma demo de RESIDENT EVIL 3, que estará disponível para os jogadores da PlayStation®4 a partir de quinta-feira, dia 19 de março. Para além disto, a SIE anunciou ainda uma beta pública do modo multijogador online deste título, o Resident Evil: Resistance, que começará a partir do dia 27 deste mês, e se prolonga até à data de lançamento de RESIDENT EVIL 3, ou seja, 3 de abril de 2020.

RESIDENT EVIL 3 é uma reinvenção do clássico de horror e sobrevivência de 1999, Resident Evil 3: Nemesis, que dá a todos os jogadores a oportunidade de reviver a terrível queda de Raccoon City.

Aqui, nas horas aterradoras antes e após os eventos do Resident Evil 2, só os jogadores poderão ajudar Jill Valentine, a polícia sobrevivente da equipa S.T.A.R.S., a escapar de uma cidade assolada por um terrível surto viral.

No entanto, os zombies não são a única ameaça contra eles. A arma biológica gigantesca e quase indestrutível, Nemesis T-Type, também anda à caça. Esta monstruosidade brutal usa um arsenal de armamento de alta potência para perseguir os jogadores incansavelmente por Raccoon City, o que significa que nenhum local é verdadeiramente seguro.

Com uma apresentação inovadora e uma jogabilidade de ação e aventura renovada, RESIDENT EVIL 3 moderniza o final inesquecível da história de Raccoon City de uma forma explosiva.

Neste título, e entre outras coisas, os jogadores poderão explorar Raccoon City numa nova perspetiva, ou desfrutar da jogabilidade clássica do Resident Evil e sobreviver a encontros arrepiantes numa luta implacável pela sobrevivência que aumenta de intensidade através de explorações emocionantes e uma resolução de quebra-cabeças envolventes. Para além disto, os jogadores terão ainda a oportunidade de mergulhar numa paisagem apocalítica com a potência do RE Engine que oferece um cenário fotorrealista repleto de zombies grotescos, criaturas gigantescas e um caçador sobrenatural persistente que se esconde nas sombras. Também poderão levar até quatro amigos para a carnificina com o Resident Evil: Resistance, uma experiência de horror e sobrevivência para vários jogadores incluída no pacote do RESIDENT EVIL 3.

Este intenso modo multijogador online terá direito a uma beta pública, que começará a partir do próximo dia 27 de março, e se prolonga até ao dia do lançamento de RESIDENT EVIL 3, o remake do clássico da PlayStation que está a cargo da Capcom, e que chegará à PlayStation®4 no próximo dia 3 de abril de 2020. Título já está disponível para reserva, tanto nos pontos de venda habituais como na PlayStation®Store.