Retrogaming: Sega anuncia Game Gear Micro

A Sega revelou uma grande notícia para os amantes de retrogaming: está a chegar a Game Gear Micro, em homenagem à célebre portátil da década de 90.

O lançamento mundial faz parte do 60.º aniversário da Sega e o preço rondará os 40-50 dólares, com a consola a chegar ao mercado lá para outubro.

Para já foram anunciadas quatro cores para a Game Gear Micro (amarelo, preto, azul e vermelho), cada uma delas com quatro jogos pré-carregados. A consola vai funcionar com duas pilhas AAA mas tem igualmente uma porta micro-USB.

Segue a lista de jogos de cada versão, com vários clássicos que saltam à vista:

Amarela: Nazo Puyo: Arle no Roux, Shining Force, Shining Force II e Shining Force: Final Conflict.

Preta: Out Run, Puyo Puyo Tsu, Royal Stone e Sonic the Hedgehog.

Azul: Baku Baku Animal, Gunstar Heroes, Sonic & Tails e Sylvan Tale.

Vermelha: Columns, The G.G. Shinobi, Megami Tensei Gaiden: Last Bible e Megami Tensei Gaiden: Last Bible Special.