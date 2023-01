Returnal chega ao PC a 15 de fevereiro

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anunciou, através do Blog Oficial da PlayStation®, que Returnal chegará ao PC (Steam e Epic Store) já no próximo dia 15 de fevereiro. O frenético roguelike da Housemarque incluirá as tecnologias NVIDIA DLSS e AMD FSR, que permitirão melhorar o framerate sem comprometer a resolução. Também inclui NVIDIA NIS para aqueles jogadores que quiserem desfrutar de uma melhor performance, mas não tenham hardware compatível com DLSS ou FSR.

Tal como na versão do jogo para a PlayStation®5, Returnal para PC continuará a utilizar o traçado de raios nas sombras, onde também está incluída esta tecnologia aplicada aos reflexos, o que faz com que o contraste nos contornos escuros seja ainda mais destacado.

Relativamente ao som, o jogador poderá desfrutar da galardoada banda sonora com recurso a Dolby Atmos, duas opções de som em 3D ou som envolvente 5.1 e 7.1. Para além disto, o Returnal para PC será compatível com o DualSense, mantendo a tecnologia háptica original do comando usando cabo.

Desde o seu lançamento para a PlayStation®5 em 2021, Returnal recebeu ótimas críticas em todo o mundo, e já foi galardoado com prestigiosos prémios como os BAFTA. O título, desenvolvido pela Housemarque, propõe uma mistura única de diferentes géneros, combinando uma fórmula arcade explosiva e um sistema de jogo estilo bullet hell, que oferece uma ação frenética e uma narrativa cinematográfica de ficção científica sombria.