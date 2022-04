Returnal eleito o Melhor Jogo do Ano nos BAFTA Games Awards 2022

Depois de ter sido considerado o Melhor Jogo de Ação nos The Game Awards 2021 no final do ano passado, Returnal, o incrível shooter roguelike exclusivo PlayStation® dos estúdios Housemarque, foi eleito Melhor Jogo do Ano nos BAFTA Games Awards 2022. Para além disto, o título venceu ainda em mais três categorias: Conquista em Áudio, Música e Ator/Atriz num papel principal.

De lembrar que Returnal conta a história de Selene, uma exploradora espacial que, após uma aterragem forçada num planeta alienígena hostil em constante mudança, deverá investigar a paisagem desolada de uma civilização antiga para poder escapar. Sozinha e isolada, Selene enfrenta-se a um combate encarniçado pela sobrevivência. Uma e outra vez, derrotada, vê-se forçada a reiniciar a sua jornada sempre que morre.

O título, que está totalmente localizado em português, chegou em exclusivo à PlayStation®5 em abril do ano passado e está disponível desde então, tanto nos pontos de venda habituais, como na PlayStation®Store. A propósito, importa ainda realçar que, no âmbito das Promoções de Primavera da PlayStation®, o título poderá ser adquirido por um preço único na PlayStation®Store até ao próximo dia 13 de abril, já que a sua Edição Standard (para PS5™) custa agora 59,99€ (antes 79,99€) e a Edição Digital Deluxe (para PS5™) está disponível, durante este período, por apenas 70,19€ (antes 89,99€).