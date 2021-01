Returnal recebe novo trailer totalmente localizado em português

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia que o aguardado Returnal, um jogo de ação roguelike na terceira pessoa da Housemarque, que chegará em exclusivo para a PlayStation®5 no próximo dia 19 de março, recebeu hoje um Trailer de Combate, totalmente localizado em português. Nele, é possível ver gameplay do jogo capturado numa PlayStation®5 e ficar a conhecer algumas das armas aperfeiçoáveis, ferramentas sobrenaturais e poderes perigosos com que o estúdio vai equipar os jogadores para sobreviverem em Returnal.

Neste novo trailer divulgado hoje, é ainda possível ver a protagonista, Selene, enfrentar diversos inimigos num combate intenso e frenético, enquanto explora Atropos, um planeta alienígena hostil.

"Em Returnal quisemos misturar vários estilos de jogo", disse Harry Krueger, Diretor Criativo da Housemarque, acrescentando que o título foi criado "para ser uma experiência desafiante e recompensadora, com variedade e profundidade suficientes para que os jogadores voltem sempre para ‘mais uma tentativa’".

Returnal conta a história de Selene, uma exploradora espacial que, após uma aterragem forçada num planeta alienígena hostil em constante mudança, deverá investigar a paisagem desolada de uma civilização antiga para poder escapar. Sozinha e isolada, Selene enfrenta-se a um combate encarniçado pela sobrevivência. Uma e outra vez, derrotada, vê-se forçada a reiniciar a sua jornada sempre que morre.

Através deste intenso mundo de aventuras, os jogadores irão descobrir que os itens à sua disposição mudam à medida que também o planeta muda. Cada ciclo oferece novas combinações que os obrigam a superar os seus limites e enfrentar os combates com estratégias sempre diferentes.

Animada com efeitos visuais impactantes, a beleza sombria do mundo decadente está infestada de surpresas explosivas. Os jogadores terão de participar em arriscados combates com armas infernais e surpresas de cortar a respiração, enquanto percorrem ambientes austeros e contrastantes. Irão explorar, descobrir e lutar enquanto avançam por esta implacável aventura, com o mistério a persegui-los a cada movimento.

Criado para ter um elevado índice de repetibilidade, o mundo em constante mudança de Returnal convida os jogadores a encarar a derrota e a enfrentar desafios novos a cada renascimento.

Returnal explora esta nova geração ao máximo, e os jogadores poderão, entre outras coisas, saltar através de portais entre mundos com o sistema ultra-rápido da PlayStation®5, e regressar à ação com velocidades de carregamento quase instantâneas, para que não tenham de esperar pelo reinício quando morrem. Poderão ainda alternar instintivamente entre modos de disparo com um único gatilho adaptativo e passar diretamente de visão de mira para o disparo secundário da sua arma.

Para além disto, os jogadores terão ainda a oportunidade de sentir todas as ações do jogo, sejam grandes ou pequenas, enquanto exploram fragmentos das memórias de Selene, ou quando utilizam poderosas armas alienígenas.

Graças ao Tempest 3D AudioTech em auscultadores compatíveis da PlayStation®5, poderão também ouvir a ação de todos os lados, desde as balas que passam ao seu lado, os inimigos que os sobrevoam ou que se aproximam furtivamente por trás.

Returnal chegará em exclusivo para a PlayStation®5 no próximo dia 19 de março e já está disponível para reserva tanto nos pontos de venda habituais como na PlayStation®Store. Título conta com uma Edição Standard, disponível por 79,99€ e uma Edição Digital Deluxe, disponível por 89,99€. Ambas incluem 2 fatos no jogo para Selene.

A Edição Digital Deluxe inclui:

Returnal™

Arma Eletroestacadora

Arma Atirador Cavo

1 consumível Estimulante Reflexo

1 artefacto Massa Pulsante

1 Reforço de Adrenalina

Banda sonora digital