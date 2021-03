Returnal recebe trailer de história em português

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia que o aguardado Returnal, um jogo de ação roguelike na terceira pessoa da Housemarque, que chegará em exclusivo para a PlayStation®5 no próximo dia 30 de abril, recebeu hoje um novo trailer de história em português. Nele é possível conhecer um pouco mais sobre a história de Selene, uma exploradora grego-americana da ASTRA que, pela primeira vez na sua carreira, desobedece aos seus superiores e viaja pelo planeta alienígena Átropos, seguindo o sinal de transmissão da "Sombra Branca". Ao chegar ao planeta, Selene depara-se com um bosque alienígena, onde descobre as ruínas de uma civilização cheia de estátuas, portas, xeno-tech e cadáveres alienígenas.

Para além disto, foi ainda anunciado pela Housemarque que, na versão em inglês de Returnal, é Jane Perry quem dá a voz a Selene, enquanto que a sua aparência e captura facial são as da atriz Anne Beyer.

No trailer de história divulgado hoje é ainda possível ver algumas imagens dos diversos cenários que os jogadores deverão explorar, enfrentar e compreender, como as ruínas abandonadas: uma floresta labiríntica e opressiva, repleta de restos de uma civilização alienígena que em cada ciclo voltam a combinar-se como se de um quebra cabeças se tratasse. Nestes cenários, através de sistemas online, Selene também descobre os seus próprios cadáveres, que podem conter projeções da morte de outros jogadores ou registos de áudio de patrulhas que foram deixados para trás por outras versões de Selene, que ela não se lembra de ter gravado. Os jogadores poderão optar por limpar os corpos em busca de itens ou por vingar a sua morte para ativar eventos durante o jogo.

Por último, um dos elementos fundamentais da história de Returnal serão as suas sequências na primeira pessoa, tal como mostra o trailer nas cenas onde Selene encontra uma casa misteriosa que lhe é estranhamente familiar.

Returnal chegará em exclusivo para a PlayStation®5 no próximo dia 30 de abril e já está disponível para reserva tanto nos pontos de venda habituais como na PlayStation®Store. Título conta com uma Edição Standard, disponível por 79,99€ e uma Edição Digital Deluxe, disponível por 89,99€. Ambas incluem, para além do título, 2 fatos no jogo para Selene.

A Edição Digital Deluxe inclui ainda:

Arma Eletroestacadora

Arma Atirador Cavo

1 consumível Estimulante Reflexo

1 artefacto Massa Pulsante

1 Reforço de Adrenalina

Banda sonora digital