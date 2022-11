Revelada a parceria de Need for Speed Unbound e Balmain

A EA e a Criterion Games™ estão em parceria com a Balmain, a histórica casa de moda parisiense para lançar o exclusivo Need for Speed™ Unbound x Balmain no mundo real e conteúdos personalizados para o jogo quando for lançado a 2 de dezembro. A parceria leva o estilo de luxo da Balmain a Need for Speed Unbound com base nos principais temas de representação, inclusividade e liberdade de expressão do jogo.

A colaboração Need for Speed Unbound x Balmain traz uma nova rotação especial sobre o B-IT Slider da casa de moda para a coleção cápsula de calçado do jogo do mundo real, com uma edição muito limitada de 100 pares do novo design disponíveis em Balmain.com a partir de 14 de dezembro. Os parceiros também trabalharam juntos para apresentar a rival Eleonore no jogo, que pode ser vista usando um vestido especial desenhado por Balmain da coleção de outono de 2022 da casa, quando não está a flutuar em Lakeshore com grande estilo dentro de um supercarro único revestido por Balmain. Os jogadores também podem colecionar quatro peças de vestuário Balmain, incluindo um casaco, jeans e sandálias B-IT.

Need for Speed Unbound coloca os jogadores em todo o mundo no lugar do condutor da sua própria fantasia de corrida de rua, enquanto superam os polícias e provam que têm o que é preciso para vencer o Grand, o maior desafio de corridas de rua de Lakeshore. O jogo apresenta um novo estilo visual único, misturando elementos de arte de rua com os carros mais realistas na história da franquia.