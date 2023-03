Revelada segunda parte da série 'Creators to Creators: Inside The Last of Us'

A Sony Interactive Entertainment (SIE) revelou, através do Blog Oficial da PlayStation®, que a parte 2 da série Creators to Creators: Inside The Last of Us da Sony já está disponível. Nela, os criadores e atores de The Last of Us continuam a sua discussão* e falam sobre os desafios e oportunidades que surgiram ao trazer The Last of Us para a televisão.

Tal como a primeira parte desta série, que pode ser vista aqui, também esta segunda parte, conta com a presença de Neil Druckmann, Produtor Executivo e Co-Presidente da Naughty Dog, Craig Mazin, Produtor Executivo, os atores Pedro Pascal (Joel) e Bella Ramsey (Ellie) e Asad Quizilbash, diretor da PlayStation Productions.

"Na PlayStation Productions esforçamo-nos por oferecer aos jogadores grandes histórias e personagens, e estamos conscientes de que adaptar videojogos a outros meios audiovisuais não é uma tarefa fácil", escreveu Asad Qizilbash, Diretor na PlayStation Productions. E acrescentou: "No caso da série The Last of Us da HBO, esta adaptação consistia em voltar a contar uma história, muito querida pelos jogadores, de forma fiel e de forma a ser interessante também no formato televisivo. Felizmente, a grande equipa por detrás da série, com décadas de experiência na criação de jogos e séries de televisão, aceitou o desafio".

De lembrar que a série The Last of Us estreou no passado dia 16 de janeiro na HBO Max e é baseada na popular franquia de videojogos exclusivos da PlayStation® com o mesmo nome. A história desta série baseia-se então na história que conhecemos de The Last of Us, e tem lugar 20 anos depois da civilização moderna ter sido destruída num mundo pós-pandémico. Nela, Joel, um sobrevivente da pandemia, é contratado para escoltar Ellie, uma jovem de 14 anos, fora de uma zona de quarentena opressiva. Aquilo que começa por ser um trabalho pequeno cedo se transforma numa jornada brutal e de cortar a respiração, já que os dois devem atravessar os EUA e dependem um do outro para sobreviver.

Aqueles que quiserem mergulhar já nesta jornada com a Ellie e do Joel poderão jogar o The Last of Us™ Parte I, o remake criado do zero pela Naughty Dog da obra homónima lançada em 2013, que já disponível para a PlayStation®5. Título também estará disponível para o PC a partir do próximo dia 28 de março.