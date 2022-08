Reveladas algumas funções de acessibilidade de The Last of Us Parte I

A Sony Interactive Entertainment (SIE) apresentou um novo conteúdo que mostra algumas das funções de acessibilidade de The Last of Us Parte I, o remake reconstruído de raiz do mítico videojogo lançado em 2013 e que estará à venda a partir desta sexta-feira, dia 2 de setembro.

Neste conteúdo, que pode ser visto aqui, Matthew Gallant, diretor do jogo, explica várias das funções de acessibilidade desenvolvidas para que o maior número de jogadores possível possa desfrutar de The Last of Us Parte I. "Queremos que seja uma experiência acessível para os jogadores cegos, surdos ou com incapacidade motora. Das novas funções, a mais importante são as descrições de áudio das cinemáticas. Colaborámos com a Descriptive Video Works, um serviço profissional que trabalhou já com programas de TV, filmes e trailers de videojogos, e integrámo-lo nas cenas e em todos os idiomas em que as localizámos", explica.

Para além da informação de conversão de texto em fala e faixas de áudio, The Last of Us Parte I contará, entre outras coisas, com funções de acessibilidade visuais, sonoras e motoras, assim como a opção de personalizar totalmente os controlos, assistências visuais e de ampliação e ajuda contra os enjoos. Também existirão funções de acessibilidade de combate, HUD, legendas e de dificuldade.

Para mais informações sobre as funções de acessibilidade presentes no jogo, visita o Blog Oficial da PlayStation®.

De lembrar que em The Last of Us Parte I os jogadores terão a oportunidade de revisitar o adorado jogo, que deu início a tudo, reconstruído para a PlayStation®5. Aqui, numa civilização devastada, onde infetados e sobreviventes enrijecidos espalham o caos, Joel, um protagonista amargo, é contratado para tirar ilegalmente Ellie, uma rapariga de 14 anos, de uma zona de quarentena militarizada. Porém, o que começa por ser um trabalho simples depressa se transforma numa viagem brutal que os levará a percorrer o país.

The Last of Us Parte I, que também receberá uma versão para PC, inclui a história completa para um jogador de The Last of Us e a célebre prequela Left Behind, que explora os acontecimentos que mudaram para sempre as vidas de Ellie e da sua melhor amiga, Riley.

O título, PEGI 18, já está disponível para reserva tanto nos pontos de venda habituais, como na PlayStation® Store, e conta com uma Edição Standard e uma Edição Digital Deluxe. Chegará à PlayStation®5 esta sexta-feira, dia 02 de setembro, e foi completamente reconstruído de raiz utilizando a mais recente tecnologia da Naughty Dog para a PS5™, com uma fidelidade visual melhorada, funcionalidades do comando sem fios DualSense™ totalmente integradas e não só. As mecânicas de gameplay foram atualizadas, melhorando os controlos e expandindo as funcionalidades de acessibilidade para que todos os jogadores possam desfrutar do título. Além disso, os efeitos, a exploração e o combate também foram melhorados. Para tirar o máximo de proveito do poderoso hardware da PlayStation®5, o áudio 3D, feedback háptico e gatilhos adaptativos também foram integrados.