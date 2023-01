Revelados 13 novos títulos para o PlayStation VR2

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anunciou, através do Blog Oficial da PlayStation®, 13 novos jogos incríveis que chegarão ao PlayStation®VR2, e confirmou ainda alguns que serão lançados na altura do lançamento do novo dispositivo de realidade virtual da PlayStation®, que estará disponível a partir do próximo dia 22 de fevereiro. Ainda relembrou que em novembro foram revelados outros 11 títulos, que chegarão ao novo PlayStation®VR2 este ano.

Isto significa que existirão mais de 30 jogos disponíveis em lançamento* (até março), onde estão incluídos títulos de incríveis franquias como o aguardado Horizon Call of the Moutain, No Man’s Sky e Resident Evil Village. Uma atualização gratuita do Gran Turismo 7 para o PlayStation®VR2 também está planeada para o dia de lançamento.

Em baixo deixamos a lista dos 13 títulos que foram anunciados:

Before Your Eyes: Neste título os jogadores terão a oportunidade de viverem uma aventura narrativa emocionante e premiada na qual controlarão a história e afetarão os resultados com o movimento real de piscar os olhos. Nesta experiência de RV única, irão mergulhar completamente num mundo cheio de lembranças alegres e tristes da sua vida;

Kayak VR: Mirage: Aqui os jogadores poderão remar nas cavernas geladas da Antártida, navegar com o caiaque ao lado dos golfinhos na Costa Rica, enfrentar uma tempestade na Noruega e descobrir os canyons da Austrália. Terão a oportunidade de explorarem estes locais do mundo com gráficos fotorrealistas, uma variedade rica de vida selvagem e sonoplastia imersiva;

Pavlov VR: O shooter de equipas mais popular de RV vai chegar ao PlayStation®VR2, com interações e acessórios realistas de armas, assim como diversos modos competitivos e sociais;

Puzzling Places: Puzzling Places leva os quebra-cabeças 3D relaxantes e para a RV! Aqui, os jogadores terão a oportunidade de juntar miniaturas hiper realistasde lugares incríveis de todo o mundo. O premiado título do PlayStation®VR chegará ao PlayStation®VR2 com melhorias significativas, como: maior fidelidade visual (texturas mais bem definidas, 120 Hz, maior resolução de renderização), deteção de movimento dos olhos para melhor seleção de peças, resposta tátil e gatilhos adaptáveis do PS VR2 Sense, suporte a escala do ambiente (quebra-cabeças em uma área de jogo maior) e um quebra-cabeças de 1.000 peças do PlayStation®VR2 gratuito! Puzzling Places será lançado em 22 de fevereiro. Os jogadores que possuírem a versão para o PlayStation®VR receberão uma atualização gratuita;

Song in the Smoke: Rekindled: é o jogo definitivo de ação e aventura de sobrevivência em RV. Um jogo físico e imersivo onde o jogador cria, caça e sobrevive num mundo fantástico e perigoso;

Synth Riders: Remastered Edition: A Kluge Interactive tem o prazer de anunciar que o Synth Riders remasterizado também chegará ao PlayStation®VR2, trazendo a melhor versão do jogo até agora, que será lançada junto com o novo headset de RV. A versão remasterizada será uma atualização gratuita para todos os que possuem o Synth Riders na PlayStation e incluirá todos os DLCs de música já adquiridos;

Thumper: O gameplay deste título é simples: controlos precisos, ação clássica e velocidade alucinante, além de visuais psicadélicos, uma trilha sonora vibrante e batalhas emocionantes contra chefes;

NFL Pro Era: Esta será a oportunidade de os jogadores serem o QB1 da sua equipa favorita da NFL, e este o primeiro jogo de realidade virtual (RV) totalmente licenciado pela NFL e NFLPA;

What the Bat?: é uma comédia pitoresca dos mesmos criadores do jogo para quem ama odiar golfe, What The Golf?. É parecido com What The Golf?, exceto que em vez de golfe, é sobre beisebol, e é em RV, e o jogador terá tacos em vez das mãos;

Rez Infinite: Esta será a versão definitiva de Rez, desta vez no PSVR2, com deteção de movimento dos olhos (é possível encontrar e mirar inimigos!) e resposta tátil dos controlos e headset. Quem possuir a versão original do jogo da PS4/PlayStation®VR poderá fazer o upgrade para a versão da PS5/PlayStation®VR2;

Tetris Effect: Tetris Effect: Connected chegará à PlayStation®5 e ao PlayStation®VR2 a 22 de fevereiro. Com a deteção de movimento dos olhos ativa, basta fechar e abrir os olhos para aceder à mecânica de Zona. Os jogadores também poderão sentir os principais momentos do jogo e as suas ações graças à resposta do headset e à resposta tátil do DualSense. Estas melhorias oferecem uma experiência Tetris única. Aqueles que tiverem a versão original do jogo da PS4/PlayStation®VR poderão fazer o upgrade para a versão da PS5/PlayStation®VR2;

Creed Rise to Glory: Championship Edition: chegará ao PlayStation®VR2 em 2023. As lutas nunca foram tão viscerais, e com este jogo esta será uma experiência de boxe ainda mais imersiva, possível apenas graças ao hardware e aos recursos da PS5 e do PlayStation®VR2;

The Last Clockwinder: é um jogo de quebra-cabeças com temática de automação no qual os jogadores criam engenhocas sincronizadas a partir dos seus próprios clones. O jogador será Jules, uma jovem com a missão de consertar a Clocktower, um refúgio antigo para as plantas e sementes da galáxia que está em condições precárias;

Este anúncio vem confirmar que o número de jogos na altura do lançamento será superior a 30, com hardware e software disponíveis a partir de 22 de fevereiro. Os títulos planeados são os seguintes:

After the Fall (Vertigo Games)

Altair Breaker (Thirdverse)

Before Your Eyes (Skybound Interactive)

Cities VR (Fast Travel Games)

Cosmonious High (Owlchemy)

Creed Rise to Glory: Championship Edition (Survios, janela de lançamento)

The Dark Pictures: Switchback (Supermassive, janela de lançamento)

Demeo (Resolution Games)

Dyschronia: Chronos Alternate (MyDearest Inc., Perp Games)

Fantavision 202X (Cosmo Machia, Inc.)

Gran Turismo 7 (por meio de atualização gratuita para a versão da PS5 de GT7)

Horizon Call of the Mountain (Firesprite, Guerrilla)

Job Simulator (Owlchemy)

Jurassic World Aftermath (Coatsink)

Kayak VR: Mirage

Kizuna AI – Touch the Beat! (Gemdrops, Inc.)

The Last Clockwinder (Pontoco/Cyan Worlds)

The Light Brigade (Funktronic Labs, compra inclui as versões para PS VR e PS VR2)

Moss 1 & 2 Remaster (Polyarc)

NFL Pro Era (StatusPro, Inc., upgrade gratuito para PS VR2)

No Man’s Sky (Hello Games, janela de lançamento)

Pavlov VR (Vankrupt)

Pistol Whip (Cloudhead, atualização gratuita).

Puzzling Places (Realities.io, atualização gratuita)

Resident Evil Village (Capcom, por meio de atualização gratuita para a versão da PS5 de RE Village)

Rez Infinite (Enhance)

Song in the Smoke (17 Bit)

STAR WARS: Tales from the Galaxy’s Edge (ILMxLab)

Synth Riders (Kluge Interactive, atualização gratuita)

The Tale of Onogoro (Amata K.K)

Tentacular (Devolver)

Tetris Effect (Enhance)

The Walking Dead: Saints & Sinners: Ch. 2: Retribution (Skydance, janela de lançamento)

Vacation Simulator (Owlchemy)

What the Bat (Triband)

Zenith: The Last City (Ramen VR, atualização gratuita)

De lembrar que o novo dispositivo de realidade virtual da PlayStation® será lançado oficialmente no próximo dia 22 de fevereiro de 2023 com um PVP estimado de 599,99€, e que até lá continua disponível para reserva nos pontos de venda habituais.

De lembrar ainda que com o revolucionário PlayStation®VR2 e o comando PlayStation®VR2 Sense, os jogadores terão a oportunidade de experimentar a próxima geração de jogos em realidade virtual com espantosos gráficos 4K HDR, jogos que definem um género e sensações únicas.

A inovadora tecnologia do PlayStation®VR2 Sense dá vida à emoção e à imersão através de subtis vibrações do dispositivo, tecnologia áudio em 3D e seguimento ocular inteligente, combinados com deteção de toque, reação tátil e gatilhos adaptativos do comando PlayStation®VR2 Sense.

De pequenos detalhes a paisagens abertas, de expressões faciais realistas a mundos futuristas repletos de vida, o poder de processamento de próxima geração da consola PlayStation®5, juntamente com novas características óticas, permitem aos jogadores testemunhar cada momento com um detalhe espantoso.

Para além disto, com o novo PlayStation®VR2, os jogadores poderão sentir a presença de uma personagem a sussurrar-lhes ao ouvido, localizar amigos e inimigos através dos seus passos ou tiros e rodear-se de paisagens sonoras incrivelmente realistas, já que o áudio do jogo se adapta de forma dinâmica à sua posição e movimentos de cabeça com o Tempest 3D AudioTech.

Sabe mais sobre o novo PlayStation®VR2 e as suas características aqui.

Para mais informações sobre o catálogo de jogos do PlayStation®VR2 visita o Blog Oficial da PlayStation®.