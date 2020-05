Rhys Yates vence Rali de Portugal virtual

O britânico Rhys Yates (Ford Fiesta R5) venceu este domingo o Rali de Portugal virtual, uma competição de e-sports baseada no jogo oficial do Mundial de Ralis, o WRC8, batendo, na final, o norte-americano Sean Johnston (Ford Fiesta R5).

Yates, que já tinha vencido o Rali da Argentina virtual e que eliminara o português Miguel Oliveira nas meias-finais do rali português, demorou 6.15,201 minutos para cumprir as duas classificativas da final, a de Viana do Castelo e a de Fafe.

Johnston, que foi o mais rápido na especial de Viana do Castelo, capotou na de Fafe depois de cortar uma curva em demasia, perdendo a vantagem que trazia.

Acabou com o tempo de 6.16,383 minutos.

Nesta jornada participaram os portugueses José Pedro Fontes, Bernardo Sousa e o piloto de motociclismo Miguel Oliveira, o único português a chegar às meias-finais, onde foi eliminado pelo vencedor do torneio.

A próxima prova do WRC e-sports shootout é o Rali da Finlândia.