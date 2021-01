Ricardo 'fox' Pacheco assina pelos OFFSET

Ricardo 'fox' Pacheco é o primeiro membro confirmado pelos OFFSET para 2021. O experiente jogador de Counter-Strike Global Offensive anunciou a mudança através das redes sociais.





"Depois de ter recebido alguns convites e de analisar todas as propostas com a calma e o tempo necessário, decidi aceitar o desafio dos OFFSET. Como é do conhecimento de todos, tento sempre que o CS a nível nacional cresça e ganhe força lá fora, por esse mesmo motivo, volto a representar uma organização portuguesa, que elegeu uma equipa 100% portuguesa, onde desde já agradeço a confiança e as condições propostas ao dispor de todos os jogadores. Da minha parte esperem o melhor", escreveu o atleta de 34 anos.