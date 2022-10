Riot Games anuncia Valorant Challengers Portugal

A Riot Games, em parceria com a GOATPixel e a Inygon, orgulha-se de anunciar a chegada do VALORANT Challengers Portugal já no início de 2023.

A comunidade portuguesa de VALORANT tem vindo a crescer exponencialmente desde o lançamento do jogo em 2020 e, com isso, tem sido bastante claro o desejo dos jogadores de traçarem a sua carreira profissional e de poderem ter a oportunidade de competir nas maiores competições mundiais a partir de Portugal.

Com as alterações do ecossistema competitivo de VALORANT anunciadas em setembro e com a liga portuguesa a juntar-se às 9 ligas europeias já estabelecidas, os jogadores participantes nesta competição terão a oportunidade de percorrer a escada competitiva da modalidade até ao Champions, o campeonato do mundo de VALORANT, podendo agora representar uma equipa portuguesa nessa caminhada.

É importante recordar que o atual campeonato português da modalidade, o Legion VALORANT Campeonato de Elite, em 2022 atribuirá 20.000€ em premiações para os jogadores participantes. No entanto, só a partir de 2023, o VALORANT Challengers Portugal abrirá portas para as maiores competições internacionais do jogo.

Alberto Delgado, Brand Manager do VALORANT na Riot Games disse "Desde o lançamento do VALORANT em junho de 2020, a comunidade portuguesa e o seu ecossistema competitivo têm demonstrado uma dedicação inigualável, entusiasmo e muito amor ao jogo. Depois de anos repletos de incríveis competições e momentos inesquecíveis, estamos extremamente orgulhosos por anunciar que, no próximo ano, Portugal terá o seu próprio VALORANT Challengers, a maior competição que um país pode ter. Esta conquista é um reconhecimento do talento e da dedicação que a comunidade portuguesa tem mostrado. Mal podemos esperar para ver o futuro desta liga tão promissora!"

"Permitir que os jogadores portugueses possam chegar ao topo da competição mundial sem terem de largar as suas raízes em Portugal é o sonho para qualquer modalidade desportiva. Conseguir isso já em 2023 para os jogadores de VALORANT em Portugal enche-nos de orgulho. Acreditamos que a visibilidade adicional que trará aos jogadores e às suas equipas será também altamente benéfica para todo o ecossistema de esports." destacou Milton Nixon, Diretor Executivo da GOATPixel.

João Cício, Diretor Executivo da Inygon disse "É com muito orgulho que vemos mais uma prova em Portugal ter reconhecimento oficial da Riot Games e integrar oficialmente o circuito competitivo europeu, desta vez no VALORANT. Era um dos principais objetivos quando arrancamos com o VCE, e é com grande satisfação que o vemos ser atingido em tão pouco tempo. Com isto, Portugal ganha mais destaque no panorama europeu, tendo agora duas provas oficiais da Riot Games no seu território, dando ainda mais possibilidades aos jogadores portugueses de poderem evoluir as suas carreiras competitivas tanto em Portugal como para o estrangeiro."