Riot Games desvenda a marca 'LoL Esports'

A Riot Games anunciou a criação da marca League of Legends Esports – LoL Esports – com o objetivo de servir como voz e plataforma dedicada à competição de excelência mundial e experiência de entretenimento de esports para os fãs espalhados pelo mundo.

À medida que o League of Legends caminha para os próximos 10 anos, surge a marca LoL Esports que reforça o gaming como uma escolha de vida válida. O LoL Esports irá estrear-se, pela primeira vez, com um logo e identidade própria, inspirados na estética do Summoner’s Rift. Para celebrar este anúncio, a Riot lançou um vídeo no seu canal de YouTube.

"Ambicionamos trazer alegria a milhões de fãs de LoL Esports em todo o mundo", disse ‌John‌ ‌Needham, ‌Líder Global de Esports na ‌Riot‌ ‌Games. "Começámos com a construção de um ecossistema próspero mundial de esports, acompanhado por uma competição entusiasmante, crescimento sustentado, tecnologia inovadora, entretenimento arrojado e um foco na integridade das nossas equipas e no desporto".

Desde o seu lançamento em 2010, o League of Legends Esports tornou-se no esport mais popular a nível internacional, atingindo um recorde de audiência de 21.8 milhões AMA (Average‌ ‌Minute‌ ‌Audience) durante a final do Campeonato do Mundo em 2019. Conta já com centenas de jogadores profissionais a competir através de 12 ligas regionais em todo o mundo, assim como ligas amadoras e académicas.

Em Portugal, foi recentemente anunciado o Circuito Tormenta, uma competição oficial Riot Games organizada pela Inygon que se destina a jogadores amadores nacionais de League of Legends, promovendo equipas para a Worten Game Ring LPLOL. As inscrições para o #2 qualificador estão abertas até dia 25 de julho em circuitotormenta.pt.

A partir desta semana, o Lol Esports começará a apresentar conteúdos de entretenimento adicionais através do website LoLEsports.com, incluindo três novas séries em vídeo, cada uma com um ângulo diferente sobre a competição global.

Weekly‌ ‌Rundown‌‌ – O resumo dos destaques competitivos da semana e novos desenvolvimentos nas equipas e jogadores (estreia 21 de julho).

The Penta – Apresentação das cinco melhores jogadas do mundo inteiro de cada semana de competição (estreia 22 de julho).

Champ Select – Programa quinzenal, com a participação de vários convidados que irão destacar jogadores fenomenais em cada uma das ligas regionais (estreia 23 de julho).

Através destes conteúdos, os fãs conseguirão experienciar o League of Legends enquanto esport de forma transversal nas 12 ligas regionais e diversos eventos globais.