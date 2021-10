Riot Games e Imagine Dragons lançam vídeo de 'Enemy'

A música título da banda sonora oficial do Arcane, a primeira série da Riot Games em conjunto com a Netflix, já está disponível e é interpretada pelos Imagine Dragons com a colaboração do JID.

Juntamente com a música saiu o videoclip oficial no qual aparecem mais cenas da série Arcane. A banda sonora vai ser lançada em 3 grupos sendo o primeiro dia 6 de novembro, o segundo 13 de novembro e o terceiro dia 20 de novembro.

Dan Reynolds, vocalista dos Imagine Dragons disse: "Nós estamos sempre em contacto com a Riot. Adoramos tudo o que fazem. Somos amigos há anos desde que trabalhámos juntos na Warriors. Portanto, eles estão-nos constantemente a apresentar coisas novas, coisas nas quais estão a trabalhar, e nós fazemos o mesmo. Quando nos mostraram o Arcane ficámos muito inspirados. Falámos da história, temas. Eu pessoalmente jogo com a Vi, por isso fiquei entusiasmado com o facto de a série ser sobre a Vi e Jinx."