Riot Games e Netflix lançam primeiro trailer de Arcane

A Riot Games, em conjunto com a Netflix, lança hoje o primeiro trailer da sua primeira série animada, Arcane, que sairá dia 7 de novembro, após a Final do Worlds de League of Legends.

A série está estruturada em três diferentes atos com três episódios por ato. Os primeiros três episódios focam-se na infância das irmãs Jinx e Vi e serão lançados dia 7 de novembro. O segundo ato será lançado uma semana depois, dia 14 de novembro, e o terceiro ato será lançado dia 21 de novembro.

A estreia da série será motivo de celebração para os fãs do IP League of Legends. Nicolo Laurent, CEO da Riot Games, disse: "Os jogadores por todo o mundo adoram o League e o seu universo. A sua paixão é o que nos inspira a criar expressões do Runeterra dignas dos seus fãs. O lançamento do Arcane é o começo do próximo capítulo da Riot e nós mal podemos esperar que os jogadores vejam o que temos guardado para eles por todos os jogos, entretenimento e desportos."

"Como forma de reconhecimento deste momento, estamos a colocar os jogadores no centro de uma experiência de lançamento incrível. O Worlds e o Arcane irão-se unir para uma celebração global, combinando competição, entretenimento e comunidade."

Baseado no mundo por trás do League of Legends, o Arcane mergulha num balanço delicado entre a cidade rica de Piltover e a decadente Zaun. Conhecida por Runeterra como a "cidade do progresso", muitas das mentes mais brilhantes chamam a estas cidades casa. Mas a criação do hextech, uma maneira de qualquer pessoa conseguir controlar a energia mágica, ameaça esse equilíbrio. Enquanto o Arcane contém as histórias dos Champions do League of Legends, a série está desenhada para ser independente como o seu próprio mundo complexo cheio de decisões morais, animações de tirar o fôlego e uma narrativa de suspense.

Os jogadores verão caras familiares no Arcane, como a Jinx, Vi, Jayce, e Caitlyn, e descobrirão os eventos que moldaram os mais icónicos Champions como os conhecemos, hoje em dia, à medida que a história avança. Serão introduzidas novas caras aos jogadores, como o Vander e Silco, ambos cidadãos de Zaun, que assumem um papel importante no desenvolver do mundo.

Apesar dos champions no Arcane serem aqueles aos quais os jogadores estão habituados nos jogos da Riot Games, estes podem sofrer alterações na adaptação para o formato série.

No início desta semana, a Riot anunciou os atores de voz do Arcane. O elenco inglês será:

Vi - Hailee Steinfeld

Caitlyn - Katie Leung

Jayce - Kevin Alejandro

Silco - Jason Spisak

Jinx - Ella Purnell

Mel - Toks Olagundoye

Vander - JB Blanc

Viktor - Harry Lloyd

Podes acompanhar todas as novidades do Arcane nas redes sociais oficiais da série.