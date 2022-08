Riot Games e Tiffany & Co. anunciam ao mundo nova parceria

A Riot Games e a joalheria de luxo Tiffany & Co. anunciaram uma nova parceria a nível global com o League of Legends Esports (LoL Esports), sendo a Tiffany & Co. a designer oficial do troféu do League of Legends World Championship.

O resultado desta nova parceria – o redesign da joia da coroa do LoL Esports, o troféu Summoner’s Cup, entregue anualmente ao vencedor do Worlds – será divulgado digitalmente na segunda-feira, dia 29 de agosto às 15:00 nas plataformas sociais e digitais da Riot Games, LoL Esports e Tiffany & Co.

"O troféu Summoner’s Cup é um símbolo de grandiosidade nos esports e uma enorme conquista em League of Legends," disse Naz Aletaha, a Global Head de League of Legends Esports da Riot Games. "A equipa que a conquistar representa o melhor do nosso desporto – o seu talento marcado para sempre na história do LoL Esports. Enquanto trabalhávamos na melhor maneira de demonstrar o prestígio de vencer um Campeonato do Mundo, existia apenas um parceiro com quem aspirávamos colaborar no troféu Summoner’s Cup. A Tiffany & Co é uma marca histórica e um dos designers mais importantes na criação dos maiores troféus de desportos do mundo."

O troféu Summoner’s Cup de LoL Esports junta-se agora a outros troféus emblemáticos - incluindo o troféu de LoL Pro League Silver Dragon Cup – também criado pela Tiffany & Co. Para comemorar o décimo aniversário do LoL Esports na China, o troféu Silver Dragon incorpora vários itens importantes de anteriores LPL legends, assim como partes do troféu Silver Dragon Cup original.

A criação do novo troféu Summoner’s Cup – que pesa aproximadamente 20 kilogramas e mede cerca de 69 centímetros – envolveu um extenso processo criativo desenvolvido entre LoL Esports e a Tiffany & Co. O moderno design é o resultado final de quatro meses de trabalho, um total de 277 horas, desenvolvido por artesãos especializados que criam mais de 65 troféus por ano no seu estúdio em Cumberland, Rhode Island. Ao utilizarem ferramentas e técnicas que tiveram origem em meados do século 19 em conjunto com algumas das mais recentes inovações, este troféu de prata reflete a longa herança do extraordinário trabalho da Tiffany.

"Estamos entusiasmados por continuar a nossa parceria com League of Legends Esports e pela oportunidade de estar envolvidos na evolução da marca do esport mais popular do mundo." Disse Alexandre Arnault, Vice-Presidente Executivo de Produto e Comunicação da Tiffany & Co. "Criar o troféu Summoner’s Cup é outro momento importante para a Tiffany no mundo dos esports e um entusiasmante novo capítulo no nosso legado de 160 anos de criação de troféus para desportos.

O World Championship de League of Legends volta à América do Norte pela primeira vez desde 2016, ao mesmo tempo em que retoma o seu formato de tour por diversas cidades depois de uma pausa de dois anos. A competição começa com a fase de Play-In, de 24 de setembro a 4 de outubro na Cidade do México, seguida pela fase de Grupos (entre 7 e 10 de outubro e 13 e 16 de outubro), seguem-se os quartos de final (20 a 23 de outubro) em Nova Iorque. As semifinais ocorrem entre 29 e 30 de outubro em Atlanta, Geórgia, sendo que a final dos Worlds de 2022 vai decorrer no dia 5 de novembro em San Francisco na Califórnia.

O Worlds são o pináculo das competições de LoL em que as melhores equipas de 11 diferentes regiões competem pelo título mundial. Vinte e quatro equipas das 11 ligas profissionais da Riot participam neste torneio para coroar uma das equipas como a melhor do mundo. Ano após ano, o Worlds continua a quebrar records com o jogo da Final de 2021 a atingir uma média de espectadores por minuto superior a 30 milhões e a atingir um pico de espectadores superior a 73 milhões.