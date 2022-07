Riot Games lança evento Star Guardian

A Riot Games anuncia hoje o seu evento global Star Guardian, uma experiência mágica de 10 dias que junta os jogadores e fãs de anime num conteúdo imersivo e eventos dentro do "League of Legends", "League of Legends: Wild Rift" e "Legends of Runeterra".

O evento inicia-se globalmente dia 14 de julho com o lançamento de um vídeo e hino do evento "Everything Goes On" por Porter Robinson. Depois, os fãs poderão acompanhar todos os lançamentos no "League of Legends", "League of Legends: Wild Rift" e "Legends of Runeterra", e ainda o lançamento de "Sessions: Star Guardian Taliyah" assim como uma linha de merch Star Guardian.

Star Guardian é o tributo da Riot Games a "magical girl" (maho shojo), um género de anime que destaca a força de jovens mulheres, mostra a importância de boas amizades e celebra as representações autênticas de si mesmos. À semelhança de anos anteriores, Star Guardian é um universo brilhante, alternativo, que se centra num jovem grupo de Champions que navegam entre relações na escola durante o dia e responsabilidades de heróis mágicos à noite.

"Star Guardian é um mundo que os nossos jogadores adoram e pelo qual têm estado à espera durante muitos anos," disse Jeremy Lee, Executive Producer no "League of Legends". "Estamos entusiasmados por o trazer de volta desta forma, transversalmente a vários títulos da Riot, e por trabalhar com tantos artistas maravilhosos de forma a mostrar aos jogadores o verdadeiro potencial deste universo."