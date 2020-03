Riot Games lança Teamfight Tactics para mobile

Riot Games, a empresa responsável pelo League of Legends (LoL), anuncia hoje a chegada do Teamfight Tactics (TFT) à App Store e Google Play no dia 19 de março de 2020*. Teamfight Tactics é o primeiro jogo da Riot para mobile e chega num ano promissor para a mesma, que trará vários lançamentos de novos jogos, incluindo Legends of Runeterra e o primeiro jogo da Riot fora do universo de LoL, VALORANT.

"Desde que lançámos o TFT para PC o ano passado, temos estado impressionados com o feedback dos jogadores," disse Dax Andrus, TFT Product Lead. "Os jogadores têm-nos questionado sobre novas formas de jogar TFT, o que nos deixa entusiasmados em partilhar uma versão mobile que faz jus à experiência em PC, ao mesmo tempo que mantém as nuances e otimizações que os jogadores de mobile adoram."

TFT mobile dispõe de cross-play com o TFT no PC, permitindo aos jogadores que compitam em ambas as plataformas sem qualquer diferença, em dispositivos diferentes. O TFT vai lançar-se em mobile com o mais recente pack de conteúdo anunciado, "Galaxies", que irá conter champions temáticos do espaço, galáxias, e estrelas, assim como novas opções de customização e Little Legends, as criaturas controladas pelo jogador nas batalhas. Este é o terceiro set na história do TFT e vem substituir a maioria das classes, origens e champions da beta season com novas versões da vasta lista de skins com temas sci-fi do universo League. Este novo set sairá no patch 10.6 para PC, entre 17 e 18 de março, dependendo da região.

No lançamento, TFT mobile irá ter as seguintes funcionalidades:

Galaxies Pass e Galaxies Pass+ (funcionalidades de progressão gratuitas e pagas que permitem aos jogadores desbloquear conteúdo à medida que jogam)

Booms com o tema Galaxies (Animações de dano personalizadas)

Crossplay entre PC e mobile

Tutorial para novos jogadores (em mobile)

Também irá incluir funcionalidades já existentes no TFT em PC:

Little Legends do Galaxies (Avatares de jogadores personalizáveis)

Skins de arenas com o tema Galaxies

Modo ranked

"Quando criámos o League of Legends há 10 anos atrás, nunca imaginámos que se iria tornar tão popular entre tantos jogadores por todo o mundo", disse Marc Merrill, Co-Founder e Co-Chairman na Riot Games. "Hoje, à medida que o League entra na sua segunda década, estamos entusiasmados por trazer uma experiência autêntica e competitiva no TFT em mobile, a primeira de muitas apostas em multiplataforma que os jogadores irão ver ao longo deste ano."