Riot Games: Marc Merrill é o novo Diretor de Produto

A Riot Games, desenvolvedora e distribuidora conhecida por League of Legends (League) e VALORANT, anunciou hoje que o Co-Fundador e antigo Co-CEO da Riot, Marc Merrill, irá supervisionar os ecossistemas de todos os produtos da Riot Games assumindo a nova função de Diretor de Produto (Chief Product Officer (CPO), em inglês).

Como CPO, Marc irá liderar a visão dos ecossistemas que envolvem cada jogo, ajudando a solidificar os caminhos futuros de League, VALORANT, Teamfight Tactics Wild Rift, Legends of Runeterra, além da área de Research and Development (R&D) (Pesquisa e Desenvolvimento) da Riot. Trabalhará com o CEO Dylan Jadeja e será de novo responsável por alinhar as estratégias de produto mais amplas para assegurar que a jogabilidade, esports e entretenimento dos vários títulos estão alinhados, resultando numa experiência impactante para a comunidade.

"Neste novo capítulo da Riot, o nosso objetivo é reiterar a nossa missão com a comunidade e continuar a nossa evolução desde a entrega de jogos como serviços até à criação dos mesmos com o objetivo de serem uma experiência para os jogadores." disse Jadeja. "O Marc é alguém incrivelmente adequado para pôr em prática essa orientação e foco em nome da comunidade. Ele ajudou a construir este lugar desde o início e tem estado envolvido em tornar a nossa missão uma realidade durante anos. Ele preocupa-se profundamente com quem nós somos e com o que significamos para os jogadores, mostrando uma imensa compreensão do que é importante nos nossos produtos. E, o mais importante, Marc compartilha da nossa visão estratégica para unir os jogos, esports e entretenimento numa experiência para a comunidade que transcende a soma de todas as partes. Não seriamos a empresa que somos hoje sem a sua liderança e estou honrado e entusiasmado por tê-lo a assumir este cargo tão importante.

Este novo cargo irá fortificar a estratégia de produto da Riot para o futuro, após a expansão dos produtos da marca nos últimos cinco anos, com o lançamento de jogos de tiro e estratégia, a expansão para os dispositivos móveis, assim como a série de animação premiada pelos Emmy, Arcane. A experiência de Marc e sua filosofia de priorizar os jogadores tornam-no único para ajudar a Riot com a sua orientação de público, assegurando a autenticidade da narrativa e da jogabilidade focada no jogador em todos os títulos e produtos permitindo que continuem a evoluir envolvendo os jogadores de forma inovadora e gratificante.

"Estou entusiasmado pela oportunidade de ajudar a Riot a entregar experiências realmente especiais aos jogadores", disse Merrill. "Num mundo repleto de opções de entretenimento incríveis, os jogadores querem jogos que são verdadeiramente bons e é isso que nós aspiramos criar."

Antes de assumir a função de CPO, Marc cumpria a função de President of the Games Pillar na Riot, em que trabalhou próximo dos líderes dos títulos da marca na estratégia geral por trás do portefólio de jogos da empresa. Desde a co-fundação da Riot em 2006, Marc assumiu vários cargos de liderança fundamentais, como primeiro Presidente da Riot e primeiro Produtor Executivo de League of Legends, tornando-se posteriormente Co-CEO. Ele foi decisivo na formação dos Esports da Riot e do entretenimento que oferecemos, sendo atualmente co-presidente do Conselho da Riot, juntamente com o seu colega e co-fundador Brandon Beck.

Nativo de Los Angeles, Marc não foi apenas fundamental na fundação da Riot e de League of Legends, mas também atuou como produtor executivo de Arcane, faz parte dos conselhos de várias organizações sem fins lucrativos sendo o co-presidente da Unite America, e trabalhou com a SoLa Impact para financiar a construção e operação do Centro de Tecnologia e Empreendedorismo SoLa, com o objetivo de inspirar a próxima geração de desenvolvedores de jogos, atletas de Esports, profissionais de tecnologia, líderes e empreendedores de minorias raciais e étnicas – tudo totalmente gratuito para os habitantes do Sul de Los Angeles.