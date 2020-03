Riot Games revela detalhes da beta de Valorant

A Riot Games anuncia hoje que o tão aguardado período de testes fechado do jogo VALORANT irá iniciar-se no dia de 7 de abril de 2020. A Closed Beta estará limitada a jogadores na Europa, Canadá, Rússia, Turquia, e Estados Unidos da América – sendo que há possibilidade de vir a estar disponível em mais regiões, consoante os desenvolvimentos da atual pandemia do COVID-19.

O progresso dos jogadores durante a Closed Beta não será transportado para o lançamento oficial do jogo, pelo que dessa forma todos os jogadores irão começar em pé de igualmente. Por outro lado, os VALORANT Points adquiridos pelos utilizadores serão devolvidos no lançamento com um bónus adicional de 20% como agradecimento por terem interagido com a store e skins ainda em desenvolvimento.

Para conceder aos fãs acesso à Closed Beta do VALORANT, a Riot Games encontra-se a colaborar com o Twitch, o serviço e comunidade líder internacional para entretenimento multiplayer. Os jogadores interessados em experimentar a Closed Beta devem seguir os seguintes passos:

Criar uma conta Riot

Associar a tua conta Riot com a conta do Twitch

A partir de 7 de abril, estar atento a streams do VALORANT destacadas no Twitch para ter a oportunidade de ganhar acesso à Closed Beta.

Para mais detalhes sobre a Closed Beta do VALORANT e acesso através do Twitch, visita PlayVALORANT.com