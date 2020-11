Sackboy: A 'grande aventura' de estrear a PlayStation 5

Sackboy: A Big Adventure já está disponível para a PlayStation 4 e PlayStation 5. Uma oportunidade perfeita para testar o potencial da nova consola do Sony e também para rever uma das personagens mais acarinhadas do universo dos videojogos.

Temos pela frente um jogo simples, como convém para os mais pequenos, que na sua génese pode ser definido como um platformer 3D recheado de qualidade. Mas os graúdos também se vão divertir, ou não tivessem nas mãos a PS5 e toda a excitação que isso acarreta. São muitos os níveis e os diferentes mundos em que vamos interagir, sempre com o objetivo de 'agarrar' colecionáveis e seguir em frente com a 'saúde' no máximo. As batalhas de bosses, claro está, são a cereja no topo de cada nível...

Temos também vários níveis desenhados de raiz para serem desvendados em modo cooperativo (máximo de quatro jogadores), um extra importante e que nos conduz para a magia desta nova geração - a partilha e o jogo com amigos, essencial nesta fase em que nos estamos a habituar a estar mais em casa do que na rua com aqueles de quem mais gostamos.

O protagonista de LittleBigPlanet é o nosso companheiro nesta nova aventura, um boneco de trapos simpático e de personalidade agitada, que se junta ao Homem-Aranha e ao protagonista de Demon's Souls como exclusivos para a nova PlayStation 5. E o que tem Sackboy de fazer em mais uma aventura? Simples, como jogabilidade deste título...

O malvado Vex raptou os amigos do Sackboy e está a forçá-los a trabalhar na construção do seu Inversor. Este dispositivo diabólico transformará o Artemundo, uma terra de pura imaginação e sonhos inocentes… numa paisagem inóspita habitada por pesadelos.

Mas as lendas falam de uma profecia nascida da antiga ordem dos Cavaleiros Tricotados, os lendários protetores do Artemundo. Pois apenas os mais corajosos, destemidos, cavalheirescos e, claro, galantes poderão salvar o dia numa corrida contra o tempo cheia de perigos e tão dramática que quase nem dá para explicar por palavras.

Com esta premissa em mente, partimos sozinho ou na companhia dos amigos numa série de aventuras através de montanhas cobertas de neve, selvas densas, reinos subaquáticos e até mesmo colónias espaciais!

Feitas as contas, está bom de ver que se trata de um título direcionado para os mais jovens mas que também garante muitas e boas horas de diversão para os mais velhos, num registo animado e onde já se começa a entender a verdadeira potencialidade da nova 'máquina'.