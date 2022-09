E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia que Sackboy: Uma Grande Aventura chegará ao PC no próximo dia 27 de outubro. As reservas do jogo poderão ser feitas desde já tanto na Steam como na Epic Games Store.

Sackboy: Uma Grande Aventura é um jogo de plataformas em 3D que traz de volta à ação um dos heróis mais representativos da PlayStation®, e que já está disponível tanto para a PlayStation®4 como para a PlayStation®5, consola esta onde os jogadores poderão, entre outras coisas, experimentar os níveis musicais do título e ouvir o Artemundo a ganhar vida ao seu redor de forma mais imersiva graças ao Tempest 3D AudioTech. Agora o jogo chegará também ao PC no próximo dia 27 de outubro.