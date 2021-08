Seleção brasileira fecha parceria com o Free Fire: skins e itens especiais a caminho!

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e a Garena Free Fire anunciaram na quinta-feira uma parceria válida por dois anos, com o objetivo de juntar os amantes do desporto-rei e de um dos videojogos mais populares do momento. O patrocínio será válido para todas as seleções de futebol da canarinha, masculina e feminina, e contará com uma série de 'skins' e itens especiais que poderão ser adquiridos na loja virtual do Free Fire.

Além das novidades no mundo digital, a parceria proporcionará ainda a publicidade do videojogo nos painéis de publicidade presentes nos Centros de Treinos da seleção canarinha, assim como contará com presença assídua em painéis disponibilizados para entrevistas a jogadores(as).

Possíveis skins da seleção brasileira que poderão ser adquiridas 'In-game'



"Assim como a Seleção, o Free Fire é um sucesso no país e acessível a todos os brasileiros. Esta parceria é uma das mais estratégias da CBF recentemente, pois nos aproximará ainda mais de um público extremamente relevante para o nosso mercado, que é o gamer. Dentro deste patrocínio, estamos a planear uma série de ações de ativação focada no público jovem, que colocará a Seleção cada ver mais neste ecossistema", atirou Gilberto Ratto, diretor de Marketing da CBF, em declarações citadas pela 'GloboEsporte'.