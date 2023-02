Sempre em destaque: Rush Royale celebra 2º aniversário

O jogo mobile da MY.GAMES, Rush Royale, foi descarregado mais de 50 milhões de vezes desde o seu lançamento em 2020, tornando-se no jogo nº 1 no género Tower Defense Strategy em número de instalações, de acordo com o data.ai (anteriormente AppAnnie). Rush Royale foi criado pela equipa interna da IT Territory, oferecendo aos jogadores atualizações constantes de conteúdo e mecânicas de jogo inovadoras. Rush Royale é o segundo jogo de maior desempenho da MY.GAMES em receita, que aumentou 76% de ano para ano em 2022 com $102 milhões.

Rush Royale, um jogo estratégico de defesa de torre que possui elementos de um jogo de cartas colecionáveis, teve um crescimento constante desde o seu lançamento no final de 2020. Nos últimos dois anos, a equipa melhorou significativamente as suas técnicas de monetização, combinando com sucesso a jogabilidade com várias oportunidades de lucro para os jogadores. No seu recente evento de Ano Novo, esses esforços ajudaram a contribuir para que o Rush Royale estabelecesse um novo recorde de receita diária depois de arrecadar mais de $1 milhão no dia do lançamento.

Em fevereiro de 2023, a equipa revelará enormes atualizações, tanto a nível de conteúdo com a nível técnico, que incluirão a introdução de novos heróis e talentos para os peões lendários, bem como alterações no equilíbrio dos peões e um sistema de itens de jogo revisto.

Alexander Enin, Chefe da IT Territory da equipa interna da MY.GAMES, mostrou-se satisfeito: "A nossa equipa está feliz por Rush Royale representar agora um dos principais jogos da MY.GAMES. Desde o seu lançamento em 2020, conseguimos alcançar excelentes resultados conquistando o coração de milhões de utilizadores em todo o mundo. O que começou como um projeto desenvolvido durante a pandemia, com uma equipa de desenvolvedores a trabalhar de forma totalmente remota, quadruplicou de tamanho para uma equipa de 120 pessoas. Experimentamos e inovamos constantemente com várias mecânicas de jogo para combinar diversão, profundidade, transparência e previsibilidade, ajudando a garantir uma experiência de jogo divertida e a manter os jogadores interessados no jogo por períodos mais longos. Este ano, estamos a preparar um grande número de atualizações, eventos no jogo e muito mais".

Rush Royale é o primeiro jogo mobile PvP da IT Territory — antes disso, o estúdio trabalhava principalmente com jogos PvE. A jogabilidade gira em torno de defender um castelo de ondas de inimigos, com os jogadores a terem a oportunidade de construir a sua defesa usando heróis únicos de um baralho de cartas reabastecível. Cada carta tem as suas próprias características e habilidades, e ao colecionar e combinar cartas, o jogador melhora os heróis disponíveis e luta em batalhas PvE e PvP.