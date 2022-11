Série de 'The Last of Us' estreia a 15 de janeiro na HBO Max

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia que The Last of Us, a série do canal HBO Max baseada na popular franquia de videojogos exclusivos da PlayStation®, estreará no próximo dia 15 de janeiro. Os grandes protagonistas da história, Joel e Ellie, serão interpretados pelos atores Pedro Pascal e Bella Ramsey.Neil Druckmann, vencedor dos prémios BAFTA e WGA, para além de diretor criativo e responsável máximo da saga The Last of Us, e Craig Mazin, vencedor de um prémio Emmy, Globo de Ouro, WGA e criador da aclamada série Chernobyl, serão os responsáveis da série e atuarão como produtores executivos e guionistas.A produção da série está a cargo da Sony Pictures, World Games, Naughty Dog e PlayStation® Productions.A história desta série, que será baseada na história que conhecemos de The Last of Us, terá lugar 20 anos depois da civilização moderna ter sido destruída num mundo pós-pandémico. Nela, Joel, um sobrevivente da pandemia, é contratado para escoltar Ellie, uma jovem de 14 anos, fora de uma zona de quarentena opressiva. Aquilo que começa por ser um trabalho pequeno cedo se transforma numa jornada brutal e de cortar a respiração, já que os dois devem atravessar os EUA e dependem um do outro para sobreviver.