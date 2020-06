Sony apresenta a nova consola PlayStation 5

A Sony Interactive Entertainment (SIE) revelou ontem novos detalhes da PlayStation®5, incluindo o design da consola da próxima geração e uma ampla coleção de novos jogos para a plataforma. Através de uma transmissão em direto para milhões de fãs de videojogos, que se pode ver ou rever aqui, a SIE revelou pela primeira vez o hardware da PS5™, que terá um design arrojado em duas cores, representando uma mudança radical em comparação com as consolas anteriores da PlayStayion®. Para além disto, a SIE anunciou ainda que a PlayStation®5 será lançada no mercado em duas versões: um modelo standard com uma unidade de disco Blu-Ray Ultra HD e um modelo digital sem unidade de disco, o que dará aos jogadores uma capacidade de seleção sem precedentes desde o dia do lançamento.

A transmissão em direto de ontem também proporcionou aos fãs um vislumbre sobre os novos títulos que definirão a próxima geração de jogos na PlayStation®5. Através dos mais de 20 títulos apresentados, que serão lançados em exclusivo para consolas ou apenas para a PlayStation®5, os principais criadores de videojogos do mundo demonstraram todo o potencial do hardware, que proporcionará experiências mais imersivas do que nunca e transportará os jogadores para mundos extraordinários.

"Com a PlayStation®5 demos um salto geracional considerável para oferecer experiências de jogo verdadeiramente transformadoras, que darão um novo significado ao que os jogos podem ser", afirmou Jim Ryan, Presidente e CEO da SIE. E acrescentou: "Os mundos serão mais completos e ricos, e cativarão os sentidos dos jogadores de uma forma que nunca consideraram possível e, graças a tempos de carregamento mínimos, a experiência de jogo será muito mais fluída. O evento de hoje é uma pequena amostra daquilo que temos planeado para a próxima geração, e queríamos agradecer a toda a comunidade por participar nesta jornada connosco até ao lançamento da PS5™".

Uma das maiores séries de videojogos da história, Grand Theft Auto, chegará à PlayStation®5 graças à longa parceria entre a SIE e a Rockstar Games e, no segundo semestre de 2021, versões aprimoradas e expandidas de Grand Theft Auto V e Grand Theft Auto Online chegarão à PS5™. De salientar que, com uma série de melhorias técnicas, um visual moderno e melhorias no desempenho, o GTAV e o GTA Online aproveitarão ao máximo o hardware e os novos recursos da PS5™, para criar um mundo de jogo mais atrativo e interativo do que nunca. Para além disto, também irá ser lançada uma nova versão independente de Grand Theft Auto Online, que estará disponível de forma gratuita para todos os jogadores da PlayStation®5 nos três primeiros meses após o lançamento do jogo, sendo que após fazerem o download do jogo, os jogadores da PS5™, poderão guardá-lo para sempre e, se tiverem uma subscrição ativa do PlayStation®Plus, poderão jogá-lo quando quiserem. Por último, foi ainda anunciado que, a partir de ontem, todos os jogadores de GTAV na PlayStation®4 receberão GTA$1.000,000 por mês até ao lançamento do jogo na PlayStation®5, em 2021.

A SIE Worldwide Studios, em parceria com diversos criadores e estúdios do setor, revelaram ainda uma lista de diversos jogos para a PlayStation®5 que demonstram todo o potencial das novas experiências. Entre os títulos exclusivos da PlayStation Studios em destaque estão: Marvel’s Spider-Man Miles Morales (Insomniac Games), Gran Turismo 7 (Polyphony Digital) e Horizon Forbidden West (Guerrilla Games).

Outros criadores e estúdios externos também aproveitaram o momento para revelar os seus lançamentos. Dentro destes, destaque para algumas franquias de sucesso como: NBA 2K21 (2K, Visual Concepts) e Resident Evil™ Village (Capcom), e para alguns títulos inéditos com lançamento exclusivo para a PlayStation®5, como DEATHLOOP™ (Bethesda) e Project Athia* (Square Enix/Luminous Productions).

Já dentro dos jogos novos de estúdios independentes, destacam-se Stray (Annapurna/ Blue Twelve Studio) e Bugsnax (Young Horses), que demostram a diversidade de conteúdo que a plataforma oferecerá.

De realçar que para além destas novidades, a SIE anunciou ainda uma série de novos acessórios para a PlayStation®5, que melhoram ainda mais a experiência de jogo. Entre eles:

Auscultadores sem fios PULSE 3D™ – que conta com suporte a áudio 3D e dois microfones para cancelamento de ruído;

Câmera HD – com duas lentes 1080p para que os jogadores possam filmar e transmitir os seus momentos épicos no jogo;

Media Remote – um controlo remoto com microfone integrado para navegar facilmente pelos filmes e serviços de streaming;

Carregador para o DualSense™ – para um carregamento conveniente dos comandos sem fios DualSense™.

A SIE revelará futuramente preços e mais detalhes da PlayStation®5.

Visita o Blog Oficial da PlayStation® para mais informações. Consulta em baixo a lista de jogos revelados.

Jogos para a PlayStation®5 da SIE Worldwide Studios e de parceiros:

Astro’s Playroom (Japan Studio)

Demon’s Souls (Bluepoint Games/Japan Studio)

Destruction All Stars (Lucid Games/XDEV)

Gran Turismo 7 (Polyphony Digital)

Horizon The Forbidden West (Guerrilla Games)

Marvel’s Spider-Man Miles Morales (Insomniac Games)

Ratchet & Clank: Rift Apart (Insomniac Games)

Returnal (Housemarque/XDEV)

Sackboy A Big Adventure (Sumo Digital/XDEV)

Jogos para a PlayStation®5 de outros estúdios e criadores:

Bugsnax (Young Horses)

DEATHLOOP (Bethesda)

Ghostwire™: Tokyo (Bethesda)

Godfall™ (Gearbox Publishing/Counterplay Games)

Goodbye Volcano High (KO-OP)

Grand Theft Auto V e Grand Theft Auto Online (Rockstar Games)

HITMAN 3 (IO Interactive)

JETT: The Far Shore® (Superbrothers)

Kena: Bridge of the Spirits (Ember Lab)

Little Devil Inside (Neostream Interactive)

NBA 2K21 (2K, Visual Concepts)

Oddworld Soulstorm™ (Oddworld Inhabitants™)

Pragmata (Capcom)

Project Athia* (Square Enix/Luminous Productions)

Resident Evil Village (Capcom)

Solar Ash (Annapurna Interactive/Heart Machine)

Stray (Annapurna/Blue Twelve Studio)

Tribes of Midgard (Gearbox Publishing/Norsfell)

The Pathless (Annapurna Interactive/Giant Squid)