Sony e NCSOFT anunciam parceria estratégica

A Sony Interactive Entertainment (SIE) e a NCSOFT anunciaram uma parceria estratégica para colaborar em vários campos de negócio globais, incluindo o móvel.

As duas empresas estão a avaliar uma série de potenciais oportunidades com o objetivo de promover sinergias estratégicas, alavancando as proezas tecnológicas da NCSOFT e a liderança global da SIE no campo do entretenimento.

"Esta parceria com a SIE é o início dos nossos esforços para construir várias sinergias em conjunto, utilizando as competências essenciais, capacidades tecnológicas e conhecimentos de ambas as empresas", disse Taekjin Kim, Presidente e CEO da NCSOFT. E acrescentou: "Vamos proporcionar uma experiência nova e agradável ao nosso público, para além dos géneros e regiões."

"A parceria com a NCSOFT avança a nossa estratégia de expansão para além da consola e alarga o alcance da PlayStation a um público mais vasto", disse Jim Ryan, Presidente e CEO da SIE. "Tal como a SIE, a NCSOFT partilha uma visão semelhante na criação de experiências de entretenimento impactantes e de alta qualidade para os jogadores de todo o mundo e, juntos, estamos entusiasmados por colaborar para alargar ainda mais as fronteiras do jogo."