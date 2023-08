Sony Interactive Entertainment compra Audeze

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia que celebrou um acordo para adquirir a Audeze, uma marca líder na tecnologia de áudio e pioneira na criação de uns auscultadores topo de gama para gaming. A aquisição fortalecerá os esforços da SIE para continuar a inovar quando se trata da experiência de áudio dos jogos PlayStation®. A Audeze continuará a operar de forma independente e a desenvolver produtos multiplataforma, ao mesmo tempo que beneficia de pertencer ao ecossistema PlayStation®.

Com sede em Santa Ana, Califórnia, a Audeze desenvolveu auscultadores premiados para os mercados profissionais de áudio, audiófilos e jogos. Estes auscultadores utilizam as tecnologias patenteadas da Audeze e drivers magnéticos planares exclusivos para proporcionar uma experiência de som excecional aos consumidores, bem como a profissionais, incluindo engenheiros de som em diversos estúdios de desenvolvimento de jogos. A Audeze projeta e fabrica os seus drivers magnéticos planares e auriculares profissionais nas suas instalações na Califórnia.

"Audeze é uma marca de topo para auriculares, e esta aquisição destaca o foco da Sony Interactive na inovação e fornecimento da melhor experiência de áudio para os jogadores PlayStation®", afirma Hideaki Nishino, Vice-presidente Sénior de Experiência de Plataforma da SIE. "Estamos entusiasmados por trazer a experiência da Audeze para o ecossistema PlayStation®, aproveitando os grandes avanços que fizemos com o Tempest 3D AudioTech e os fones sem fios Pulse 3D."

"A Sony Interactive oferece à Audeze uma oportunidade única de escalar o nosso negócio, à medida que continuamos com a nossa missão de fornecer os melhores auriculares a profissionais, audiófilos e jogadores", disse Sankar Thiagasamudram, CEO da Audeze. "Também estamos ansiosos para contribuir para os esforços da Sony Interactive de levar as experiências de áudio PlayStation® para o próximo nível."

Os termos desta transação, incluindo o custo de aquisição, não são divulgados devido a compromissos contratuais.

Sobre a Sony Interactive Entertainment

A Sony Interactive Entertainment desafia os limites do entretenimento e inovação, desde o lançamento da PlayStation® original, no Japão, em 1994. Hoje, continuamos a oferecer experiências inovadoras e emocionantes a um público global através da nossa linha de produtos e serviços PlayStation®, incluindo hardware que define gerações, serviços de rede pioneiros e jogos premiados.

Com sede em San Mateo, Califórnia, e funções globais na Califórnia, Londres e Tóquio, estúdios de desenvolvimento de jogos em todo o mundo, pertencentes aos PlayStation® Studios, acreditamos que o poder do jogo não tem fronteiras. A Sony Interactive Entertainment é uma subsidiária integral da Sony Group Corporation. Para mais informações sobre a empresa, visita SonyInteractive.com. Para mais informações sobre os produtos PlayStation®, visita PlayStation.com.

Sobre a Audeze

Audeze LLC é a produtora de áudio topo de gama, com sede na Califórnia, que oferece a reprodução de som mais precisa disponível atualmente. Os produtos Audeze, projetados com as mais recentes inovações em ciência e tecnologia de materiais, são construídos com a maior precisão. O compromisso da Audeze com investigação, desenvolvimento e áudio de desempenho sem compromissos reflete-se em todas as facetas dos seus produtos de vanguarda. Valendo-lhe a distinção de marca de auriculares melhor avaliada do mundo.