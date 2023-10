Sony Pictures Core chega à PlayStation 5 e à PlayStation 4

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anunciou, através do Blog Oficial da PlayStation®, que a aplicação Sony Pictures Core, conhecida anteriormente como Bravia Core, já está disponível para as consolas PlayStation®4 e PlayStation®5. Isto significa que esta comunidade de jogadores PlayStation® poderá agora aceder a alguns dos títulos memoráveis da Sony Pictures através da sua consola.

Anteriormente conhecida como Bravia Core, uma aplicação que dava acesso a uma vasta variedade de filmes recentes e clássicos da Sony Pictures em televisões Bravia XR e dispositivos Xperia, passará a chamar-se Sony Pictures Core nestes dispositivos a partir do próximo ano, embora já esteja disponível na PlayStation®5 e PlayStation®4 como Sony Pictures Core.

Mas o que é a Sony Pictures Core? É uma nova app de entretenimento para as consolas PS5™ e PS4™, que traz a qualidade do cinema para dentro da casa dos jogadores, incluindo benefícios exclusivos para membros do PlayStation®Plus*. Os jogadores poderão aceder à app a partir da área de conteúdos multimédia da sua consola PlayStation®5, ou através da PlayStation®Store na sua PlayStation®4, sendo que para criar uma conta, ver conteúdos e concluir transações na aplicação, o utilizador deve ter pelo menos 18 anos de idade.

Esta app permite aos jogadores alugarem ou comprarem até 2000 títulos da Sony Pictures, incluindo o Homem-Aranha: Através do Aranhaverso; Uncharted; 65 e Caça-Fantasmas: O Legado**. Além disso, permite-lhes ainda acederem a algum conteúdo de bónus exclusivo***, como conteúdos dos bastidores, comentários do realizador e ofertas exclusivas.

Com a Sony Pictures Core os jogadores poderão então desfrutar de uma experiência cinematográfica em suas casas, e tirar partido da maior coleção de filmes IMAX Enhanced disponível em qualquer serviço, bem como acesso aos formatos de melhor qualidade, incluindo 4K HDR com som Dolby Atmos.

Aqueles que forem membros ativos do PlayStation®Plus* poderão usufruir de acesso instantâneo à biblioteca de "video-on-demand" da Sony Pictures Core, que oferece um mundo de entretenimento ainda mais vasto dentro da experiência PlayStation®Plus*.